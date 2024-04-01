Kültür Sanat

Uludere'de sınırın sıfır noktasında sanata açılan kapı

Bazı tabloların yapımı ayları bulurken bunların değeri 100 bin liraya kadar çıkıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde atölye açan ressam, bazı tabloların yapımı ayları bulurken bunların bazılarını 100 bin liraya kadar satışa çıkartıyor.

Ressam Ali İrgin, Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Ortaköy köyünde öğretmen olan eşinin görevi nedeniyle 3 yıldır köyde açtığı atölyede resim yapıyor. Hem yurtiçi hem de yurt dışında birçok derece elde eden eski öğretmen, yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor. İrgin, ağ sanatıyla yaptığı çalışmalarının bazıları ayları buluyor ve bu çalışmaların fiyatı 100 bin liraya kadar çıkıyor. 3 yıl önce resim öğretmenliğinden istifa edip ressamlık yapan Ali İrgin, tabloları yarışmalarda ülke genelinde derece alıyor.

120 haneli köyde eşinin görevi nedeniyle 3 yıldır kaldığını belirten ressam İrgin, köyde bir oda kiralayıp atölyeye çevirdiğini söyledi. Hatay'dan buraya geldiğini belirten İrgin, "Eşimin ataması buraya çıktı. 3 yıldır bu köydeyim, sanatla uğraşıyorum. Resim öğretmeniydim. İstanbul'da çalıştığım galeri vardı. Buraya geldiğimde boş durmamak adına bir atölye açıp sanatıma burada devam ettim. Sanat her yerde var. Buradan gittiğimde de işime devam edeceğim. Şu an görüntüsünü aldığınız resimlerin hepsi geçen döneme ait resimler. Türkiye'nin birçok bölgesinde sergilediğim resimler, yurtiçi ve yurtdışında sergilediğim resimler çoğu derece almış. Yere serdiğim resimler ise şimdi yaptığım resimler. Bütün resimlerim İstanbul'a gönderiyorum, sergileniyor. Kişisel bir sergim olacak. Resimlerin boyutuna göre yapılışı bir hafta, bir ay arasında değişiyor" dedi.