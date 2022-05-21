Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti

21.05.2022 17:16

Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti Maltepe Belediyesi, Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi, Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Ahmet Yesevi'nin felsefesi ile Yesevilik tarihi üzerine önemli sunumların yapıldığı sempozyuma, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de katıldı.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Merkezin kapılarını açtığı ilk sempozyum olan Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu 2 gün sürecek. Sempozyum'a yurt içi ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, devlet adamı ve sanatçı katıldı. Ahmet Yesevi'nin felsefesi ile Yesevilik tarihi üzerine önemli sunumların yapıldığı sempozyuma Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de katılım gösterdi. Sempozyumda Ahmet Yesevi ve Yesevilik, Yesevilik tarihi, Yesevilik mirası ve Yesevilik ve edebiyat konuları işlendi.

"Kalem sahibiyle kelam sahibinin bir araya geldiği bir sempozyum olacak"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bugün bir ilk gerçekleştiriyoruz. Temelini attığımız Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin açılışını, Ahmet Yesevi Sempozyumu ile yapmış olmanın onurunu yaşıyoruz. 'Ahmet Yesevi'yi genç kuşaklara nasıl tanıtabiliriz, hak ettiği yere nasıl taşıyabiliriz?' diye değerlendirme toplantısı yaptık ve bu sempozyum böylelikle ortaya çıktı. Kalem sahibiyle kelam sahibinin bir araya geldiği bir sempozyum olacak. Genç kuşaklar Ahmet Yesevi'yi çok tanımıyor. Bu nedenle bu tür sempozyumlar Ahmet Yesevi'nin fikirlerinin günümüze yansıması anlamında da çok büyük bir önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti
Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti
Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti
Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti

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Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Ahmet Yesevi, Sempozyum, Maltepe, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Maltepe'de gerçekleşti - Son Dakika


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