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Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi - Son Dakika

Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi

25.12.2021 11:44

- Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi Akbar, hasta yatağından kalkarak çıktığı konserde 3 saat sahnede kaldı Piyano Efsanesi Richard Clayderman konseri ile başlayan ve iki hafta boyunca sahnesinde dünyaca ünlü yerli ve yabancı...

- Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi

Akbar, hasta yatağından kalkarak çıktığı konserde 3 saat sahnede kaldı

ANTALYA - Piyano Efsanesi Richard Clayderman konseri ile başlayan ve iki hafta boyunca sahnesinde dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayan 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Anjelika Akbar konseri ile son buldu. Akbar, hasta yatağından kalkarak çıktığı konserde hazırladığı geniş repertuvarla seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin sahnesinde ağırladığı son isim Anjelika Akbar oldu.

Hayatımın en zor konserlerinden biri olacak

Akbar konserine başlamadan önce yaptığı konuşmada, zehirlenme sebebiyle iki haftadır hasta olduğunu ve konserden bir gün öncesine kadar kendisini kötü hissettiğini söyledi. Hayatımın en zor konserlerinden biri olacak diyen sanatçı, seyircilerinden dua istedi ve konserine gösterdikleri ilgi nedeniyle müzikseverlere teşekkür etti.

Sahnesinde genç yetenekler Nil Göksel ve Elif Eroğlu'na yer veren Anjelika Akbar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hem gençlere olan desteği hem de sanata verdiği değer nedeniyle teşekkür etti.

Anjelika Akbar 3 saate yakın sahnede kaldığı konserde; ilahilerden türkülere, günümüz eserlerinden klasiklere uzanan geniş repertuvarı ile seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve gelir gelmez bu ülkeye aşık olduğunu söyleyen Akbar, burada olduğu için her gün şükrettiğini söyledi. Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Anjelika Akbar'a ve genç yeteneklere, festivalin idari direktörü Cansel Tuncer tarafından teşekkür plaketi verildi.

Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi
Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi
Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi

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Richard Clayderman, Anjelika Akbar, Antalya, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi - Son Dakika
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