Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin 27. si görkemli bir finalle sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle dünyanın dört bir yanından kültürleri aynı sahnede buluşturan 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 62 ülkeden 650 kültür ve sanat elçisinin nefes kesen gösterileriyle görkemli bir final yaptı.

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen festivalin unutulmaz final gecesinde, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun renkli gösterilerinin ardından düzenlenen Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması Ödül Töreni'nde heyecan doruğa çıktı. Renkli görüntülerin yaşandığı dans gösterilerinde İspanya ekibinin Türk bayrağı açması uzun süre ayakta alkışlandı.

İspanya Türk bayrağı açtı binlerce kişi alkışladı

Son aylarda Türkiye ve İspanya arasındaki yakınlaşma, İspanya'nın savaş karşıtı dış politikası, Filistin'e verdiği destek ve bölgesel krizlerdeki ortak tutumları sayesinde hız kazanırken, iki ülke kamuoyunda ve sosyal medyada karşılıklı dayanışma rüzgarları estirmişti. 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde de bu yakınlaşmanın örnekleri yaşandı. Festivalin final gecesinde sahne alan İspanyol dansçıların gösterinin sonunda Türk bayrağı açması, gösteriyi izleyen binlerce kişi tarafından alkışlandı.

Şampiyon Brezilya oldu

Bu yıl 27'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin son günü, sanatın ve kültürlerin buluştuğu büyük bir görsel şölene sahne oldu. Dansın ve müziğin ritmiyle dolu gecede, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun özel performansları Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'yu dolduran binlerce sanatseverden yoğun ilgi gördü. Kıyasıya mücadele eden ülkelerin halk dansları topluluklarına, uluslararası akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödülleri törenle verildi. Yarışmada Brezilya birinciliği elde ederken, Dağıstan Cumhuriyeti ikinci, Bulgaristan ve Rusya üçüncü oldu.

Ödüller sahiplerini buldu

Büyükçekmece Belediyesi Özel Ödülü'nün sahibi Ekvador oldu. Halk Jürisi Ödülü'nün sahibi Polonya oldu. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Şili oldu. Birinci En İyi Solo Düet Dansçı Ödülü'nün sahibi Rusya oldu. İkinci En İyi Solo Düet Dansçı Ödülü'nün sahibi Şili oldu. Üçüncü En İyi Solo Düet Dansçı Ödülü'nün sahibi Meksika oldu. En İyi Koreografi Ödülü'nün sahibi Bulgaristan oldu. En İyi Müzik Ödülü'nün sahibi Romanya oldu. En İyi Kostüm Ödülü'nün sahibi İspanya oldu. Mansiyon Birincilik Ödülü'nün sahibi İspanya oldu. Mansiyon İkincilik Ödülü'nün sahibi Meksika oldu. Mansiyon Üçüncülük Ödülü'nün sahibi Romanya oldu.

"Böyle güzel bir festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Festivalin kapanış törenine katılan Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu: "Her yıl yaz aylarında ilçemizi rengarenk bir hale büründüren bu güzel etkinliğin bir tanesinin daha sonuna geldik. Biz de son kısmına ancak yetişebildik. Ben bu organizasyonda başından sonuna kadar kültürden sanata, müziğe çok farklı alanlarda, çok sayıda vatandaşımızla ve çocuğumuzla hitap eden böyle güzel bir festivalde, bu karmaşık organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkan vekilimiz ve ekibi, arkadaşları, personeli belki iki aydan uzun bir süredir bu organizasyonun, festivalin her detayını bizzat kendileri planladılar. Sürecin her aşamasında 62 ülkeden gelen misafirlerimizin huzurlu bir şekilde bu etkinliklerini yapıp, sağ selamet evlerine dönecekleri güne kadar her adımı bizzat teyakkuz halinde kendileri yönettiler. Ben hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum tüm Büyükçekmeceliler adına. En çok da her gün bu organizasyonun yapıldığı alanlara gelip, bu organizasyonları ayakta tutan, bu gösterilerde görev alan çocuklarımıza en büyük motivasyon kaynağını güzel alkışlarıyla veren siz Büyükçekmecelilere de tekrar çok teşekkür ediyorum. "

Hakan Çebi: "28'inci festivalde yeniden buluşmak dileğiyle"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, festivale destek ve emek veren herkese katkılarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu akşam yalnızca bir festivalin kapanışını değil; dostluğun, kardeşliğin, kültürün ve sanatın sınır tanımayan gücünü bir kez daha hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. 27'incisini büyük bir gururla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali boyunca, 62 farklı ülkeden gelen kültür ve sanat elçilerimiz geleneklerini, ezgilerini, danslarını Büyükçekmece'de buluşturdu. Yıllardır Büyükçekmece'den tüm dünyaya yükselen 'Sevgi birbirimize, barış hepimize' çağrımız, bugün her zamankinden daha güçlü yankılanmaktadır. Çünkü biz inanıyoruz ki kültür ve sanat; insanların birbirini anlamasının, dostlukların kurulmasının ve kalıcı barışın en güçlü köprüsüdür. 27 yıl önce, Büyükçekmece Belediye Başkanı'mız Hasan Akgün'ün öncülüğünde başlayan bu yolculuk, bugün dünyanın en saygın kültür ve sanat organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Dünya Festivaller Birliği'nin A Kategorisindeki ilk ve tek festival olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'mizin, UNESCO'ya bağlı uluslararası kuruluşlar CIOFF ve FIDAF tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Festivali" seçilmesinin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Büyükçekmeceli hemşehrilerime ve festival heyecanımızı paylaşan tüm İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. 28. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde yeniden buluşmak dileğiyle. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; festival sahnemizden tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz; "Sevgi birbirimize, Barış hepimize!"