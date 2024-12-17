Uluslararası Öğrenciler Kültürel Şenlikte Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Uluslararası Öğrenciler Kültürel Şenlikte Buluştu

Uluslararası Öğrenciler Kültürel Şenlikte Buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler, kültürel ürünlerini tanıttı.

17.12.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, ülkelerine ait giysi ve kültürel ürünlerini tanıttığı şenliğin açılışı yapıldı.

DPÜ ile Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Bedesten'de düzenlenen etkinlikte, 16 ülkeden uluslararası öğrenciler stant açtı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılışta, DPÜ'nün kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ülkelerini temsil etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birine imza atılan bu şehirde 'Dumlupınar' adını taşıyan bir üniversitede eğitim alıyorsunuz. Bölgemizde, dünyamızda barış adına, huzur adına, esenlik adına büyük gelişmelerin yaşandığı dönemde bulunduğumuz bir günde bu etkinliği yapıyoruz. Artık umudumuz var. Halep özgür oldu, Şam özgür oldu ve bir gün Kudüs de özgür olacak. Bir gün biz Mescid-i Aksa'da burada buluştuğumuz gibi rengarenk kıyafetlerimizle, heyecanımızla, sevgimizle, umudumuzla, gayretimizle buluşacağız inşallah."

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun ise etkinliği kültürel kaynaşmaya katkı sunmak için düzenlediklerini ifade etti.

Uluslararası öğrencilerin Kütahya'ya ülkelerinin kültürlerini de getirdiğini aktaran Ceyhun, "Bizim de kendi kültürümüz var. Bu kültürler arasında köprüler, bağlar kurmak istiyoruz. Kardeşlerimiz eğitimlerini bitirdikten sonra ülkelerine döndükleri zaman Türkiye hakkında olumlu görüşleri olsun, o kültüre dair bazı şeyleri benimsemiş olsunlar ve ülkemizin orada kültür elçisi olarak ömür boyu temsil etsinler." diye konuştu.

Yaklaşık 500 öğrencinin stantlarda ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini, bazı yemekleri ve kültürel ürünlerini sergilediği şenlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Dumlupınar, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Öğrenciler Kültürel Şenlikte Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:26:51. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Öğrenciler Kültürel Şenlikte Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.