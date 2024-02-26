Kültür Sanat

Sarf edilecek her cümle İsrail üzerindeki baskıyı artıracak

İmamoğlu\'ndan Kurum\'a belgeli yanıt: Utanır mı acaba?

Ümraniye'de İkinci Bahar Kıraathanesi Başkan Yıldırım'ın katılımıyla açıldı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından ileri yaşlardaki vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için yapılan 'Cemil Meriç İkinci Bahar Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından ileri yaşlardaki vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için ilçe genelinde açılışlarını yaptığı İkinci Bahar Kıraathanesine yenisi eklendi. Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde yapımı bir süredir devam eden İkinci Bahar Kıraathanesinin açılışı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapımı bir süre önce tamamlanan Şehit Ahmet Üvenç Parkı'nda ise vatandaşlara döner ve ayran, çocuklara şeker ikramı yapıldı.