UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı Şanlıurfa'da başladı, 30 ülke temsilcisi katıldı - Son Dakika
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UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı Şanlıurfa'da başladı, 30 ülke temsilcisi katıldı

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UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı Şanlıurfa\'da başladı, 30 ülke temsilcisi katıldı
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UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başladı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek toplantı, yaklaşık 30 ülkeden temsilciyi Şanlıurfa'da buluşturarak kentin müzik mirasını dünya sahnesine taşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı başladı. "Müziğin Köklerinin İzinde: Tarihin Sıfır Noktasından Modern Dünyaya" temasıyla Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'dan yaklaşık 30 ülkenin temsilcilerini Şanlıurfa'da buluşturan organizasyon, 3 gün boyunca kentin binlerce yıllık müzik mirasını dünya sahnesine taşıyor.

UNESCO Şehirler Ağı'nın müzik alanındaki temsilcilerini buluşturan toplantının açılış programı, özel bir mekanda düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Koordinatörü Jacob Wagner, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, uluslararası delegasyon temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, piyanist Nur Niran Pınar ve soprano Nur Nilay Pınar kardeşler, "Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar" türküsünü seslendirdi. Ardından soprano Nur Nilay Pınar'ın mini konseriyle devam eden programda, kardeşlerin sahne performansı davetlilerden büyük alkış aldı.

Program kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor İbrahim Halil Turgut ile piyanist Cemile Cabbar da sahne aldı. Yaklaşık 30 dakika süren konser, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Programda ayrıca Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve müzikal zenginliklerini tanıtan video gösterimi gerçekleştirildi.

Yazgı: "Şanlıurfa'da müziği konuşmak, insanlığı konuşmaktır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık tarihi, gastronomisi, geleneksel sanatları, folkloru ve müziğiyle insanlık mirasının önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Müziğin kültürlerin hafızası ve insanlar arasında anlayışı güçlendiren evrensel bir dil olduğunu belirten Yazgı, UNESCO Şehirler Ağı'nın şehirlerin kendi kimliklerini koruyarak birbirlerinden öğrenmelerine ve ortak üretimler geliştirmelerine imkan sağladığını dile getirdi.

Gaziantep'ten Hatay'a, Kırşehir'den Şanlıurfa'ya uzanan UNESCO şehirlerinin Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyayla buluşturduğunu kaydeden Yazgı, kültür ve sanatın daha adil, kapsayıcı ve barışçıl bir dünyanın kurulmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Yazgı, müziğin farklılıkları aşarak insanları ortak duygularda buluşturduğunu belirterek toplantının yeni dostluklara, kültürel iş birliklerine ve güçlü uluslararası bağlara vesile olmasını diledi.

Vali Şıldak: "Şanlıurfa'nın uluslararası görünürlüğü artacak"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da konuşmasında, Şanlıurfa'nın köklü müzik mirası, yaşayan gelenekleri ve zengin kültürel birikimiyle Kasım 2023'te UNESCO Şehirler Ağı'na müzik şehri olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Şanlıurfa'nın 2026 yılı UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hak kazandığını belirten Şıldak, Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyonun kentin uluslararası görünürlüğünü güçlendireceğini ifade etti.

Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda yürütülen hazırlıklarla uluslararası delegasyonların ağırlanması, programların oluşturulması ve müzik şehirleriyle iletişimin sağlanması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Kentte müziğin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Şıldak, sıra gecesi geleneğinin korunması ve yaşatılması için Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteyle birlikte çalışma yürüttüklerini belirtti. Şıldak, bu geleneğin aslına uygun biçimde yeniden canlandırılmasını ve yeni bir marka değeri kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

"Müzik tarihinin doğduğu bu kadim kentte buluşuyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, açılış konuşmasında Şanlıurfa'nın insanlık tarihindeki köklü geçmişine ve müzik kültürüne dikkat çekti. Müziğin insanlığın evrensel dili olduğunu belirten Gülpınar, Göbeklitepe'den Taş Tepeler'e uzanan Neolitik mirasın Şanlıurfa'yı müziğin de ilk yurtlarından biri haline getirdiğini ifade etti.

Kentte bulunan antik mozaiklerdeki müzik motiflerinin ve ozan Orfeus mozaiğinin, bu topraklarda müziğin geçmişinin milattan önceki dönemlere uzandığını gösterdiğini belirten Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nın farklı kültürleri ve insanları ortak bir dil etrafında buluşturduğunu vurguladı.

Şanlıurfa'nın Arap, Kürt, Türk, Ermeni ve Süryani kültürlerinin izlerini taşıyan zengin bir medeniyet merkezi olduğunu dile getiren Gülpınar, Mevlevi geleneğinden dengbejlik kültürüne, aşıklık geleneğinden UNESCO mirası olan sıra gecelerine kadar geniş bir kültürel hafızaya sahip olduklarını kaydetti.

"Hedefimiz Şanlıurfa'nın mirasını dünyayla buluşturmak"

Üç gün sürecek programın yalnızca konserlerden ibaret olmadığını belirten Başkan Gülpınar, müzik şehirlerinin tecrübelerini paylaşacağını, kültürel iş birliklerinin güçlendirileceğini ve müziğin dijitalleşen dünyada yeni nesillere nasıl aktarılacağının değerlendirileceğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak kentin eşsiz müzik mirasını korumayı, geliştirmeyi ve dünya şehirleri arasında kalıcı bağlar kurmayı hedeflediklerini belirten Gülpınar, toplantının şehirler arasında yeni iş birliklerine ve dünya barışına katkı sunmasını temenni etti.

UNESCO'dan iş Birliği ve sürdürülebilir kalkınma vurgusu

UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Koordinatörü Jacob Wagner, konuşmasında şehirlerin iklim değişikliği gibi ortak sorunlarla mücadele edebilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Wagner, müzik şehirlerinin ortak projeler ve girişimlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabileceğini söyledi.

Müziğe yapılan yatırımın yerel ekonomileri güçlendirdiğine ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Wagner, önümüzdeki beş yıl boyunca yerli dillerin korunması, müzik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise kültürel mirasın korunmasının ve kültürler arasındaki yakınlaşmanın dünya barışına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

UNESCO Şehirler Ağı'nın şehirlerin kültürel birikimlerini ortaya koymalarına ve sürdürülebilir kalkınmalarına katkı sağladığını ifade eden Oğuz, Şanlıurfa'nın müzik şehri kimliğiyle kültürler arası yakınlaşmaya sunduğu katkıdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin hız kazandığı günümüzde somut olmayan kültürel mirasın korunmasının önemine değinen Oğuz, kültürel değerlerin kaybedilmesinin insanların birbirini anlama ve empati kurma yeteneğini de zayıflatabileceğini kaydetti.

Kırşehir'den Şanlıurfa'ya barış ve kardeşlik mesajı

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir adına konuşan Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal da müziğin evrensel ve birleştirici gücüne dikkat çekti.

Farklı coğrafyalarda yaşanan acılara ve çatışmalara rağmen barışın ve kardeşliğin sesinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Köksal, müzik, tarih ve mimari gibi alanların insanları bir araya getiren ortak değerler olduğunu ifade etti.

Göbeklitepe'nin miras beratı Gülpınar ve Şıldak'a takdim edildi

Konuşmaların ardından, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen Göbeklitepe'ye ait miras beratı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi tarafından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a takdim edildi.

Gülpınar UNESCO müzik küresini kansas City'ye devretti

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nı simgeleyen ve İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenen törenle Şanlıurfa'ya teslim edilen UNESCO Müzik Şehirleri Küresi, düzenlenen devir teslim töreniyle bir sonraki ev sahibi şehir olan ABD'nin Kansas City kentine devredildi. Programın dikkat çeken anlarından biri olan törende, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, küreyi Kansas City adına UNESCO Müzik Şehirleri Koordinatörü Jacob Wagner'e takdim etti.

Üç gün boyunca müzik ve kültür buluşması

Üç gün sürecek toplantı kapsamında Kısaslı aşıklar, Kırşehir Abdalları ve dengbejler sahne alacak. Hırvatistan ve Romanya'nın Piteşti kentinden gelecek müzik grupları da uluslararası programa katılacak.

Müzik üzerine tematik oturumların yanı sıra konservatuvar eğitimi, müziğin kuşaklar arası aktarımı ve kültürel süreklilik konularında atölyeler düzenlenecek. Uluslararası konuklar ayrıca Halfeti, Göbeklitepe, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Balıklıgöl gibi kentin önemli kültür duraklarını ziyaret edecek.

Programın son gününde Barutçu Hanı'nda düzenlenecek sıra gecesiyle Şanlıurfa'nın geleneksel müzik kültürü uluslararası konuklara tanıtılacak.

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nın, Şanlıurfa'nın kadim müzik mirasını dünya şehirleriyle buluşturması ve yeni uluslararası kültürel iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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