UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz: "Türkçe, BM uluslararası dili olmalı" - Son Dakika

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz: "Türkçe, BM uluslararası dili olmalı"

AMASYA UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkçenin Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası dil olarak kabul edilmesi için çalışmalarda bulunduklarını açıkladı.

İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Çince ve Rusçanın 1945 yılından bu yana Birleşmiş Milletler uluslararası dilleri arasında bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Oğuz, "Bu dillerin dışında hangi dil varsa dünyada hepsi ulusal dildir. Türkçe de uluslararası dillerden biri olmalıdır. Eğer uluslararası dil olmuyorsanız. Gelecekte uluslararası toplum tarafından konuşulan bir diliniz olmayabilir. Küreselleşen dünya gittikçe yerel dilleri unutuyor. Bizim dilimizin de unutulan diller arasında olmaması için çok konuşulan diller arasında bulunmasını sağlamamız lazım" diye konuştu.

Amasya'da gerçekleşen "5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Oğuz, "Biz de diyoruz ki uluslararası dil 6'dan fazladır. Bizim dilimizde gelecekte bu dillerden biri olmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın içinde bulunduğu bir yapıyla Türk dilini UNESCO'da daha fazla konuşulan bir dil haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için sürdürülen çalışmalara değindi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "Amasya'mızı dünya şehri yapmamız, dünyaya entegre etmemiz lazım. UNESCO ile tanıştırmamız lazım. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Büyük Amasya Oteli'ndeki programın açılışında MHP Genel Başkan Başdanışmanı 25-26. dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy da konferans verdi.