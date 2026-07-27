UNESCO'ya 17 Yeni Alan Eklendi - Son Dakika
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UNESCO'ya 17 Yeni Alan Eklendi

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 17 yeni kültürel ve doğal alan katıldı, Hindistan ve Japonya öne çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 17 yeni kültürel ve doğal alan eklendi.

Travel And Tour World'ün haberine göre, Temmuz 2026'da Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi toplantısının ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 17 yeni kültürel ve doğal alan eklendi. UNESCO'nun 2026 listesine giren yeni alanların, gezginlerin rotalarını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Yeni alanlar arasında, Buda'nın aydınlanmasının ardından ilk vaazını verdiğine inanılan Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki antik Budist kenti Sarnath da yer alıyor. Bu kararla Hindistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alan sayısı 45'e yükseldi. Japonya adına listeye alınan en yeni miras alanı ise Nara Eyaleti'ndeki Asuka ve Fujiwara Antik Başkentleri oldu. Alan, Japonya'nın 6. ve 8. yüzyıllar arasında merkezi bir devlete dönüşümünü yansıtıyor.

Listeye ayrıca Çin'in "porselen başkenti" olarak bilinen Jingdezhen, 8. yüzyılda kurulan Tayland'daki Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Tunus'un simgesi haline gelen mavi-beyaz Sidi Bou Said kasabası, Kazakistan'daki Mangystau Kaya Camileri, Özbekistan'ın Taşkent modernist mimari mirası ile Ürdün'deki Akabe Deniz Koruma Alanı ve dünyanın en büyük memeli göçlerinden birine ev sahipliği yapan Güney Sudan'daki Boma-Badingilo Göç Ekosistemi gibi doğal alanlar da eklendi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hindistan, Japonya, Unesco, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO'ya 17 Yeni Alan Eklendi - Son Dakika

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