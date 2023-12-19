Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin kitre bebeklerle hazırladığı Şerife Bacılar Sergisi, üniversitenin Gölbaşı yerleşkesinde açıldı.

Milli Mücadele döneminde İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken İstiklal Yolu'nda donarak şehit olan Şerife Bacı'dan ismini alan ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan sergide "Şerife Bacılar"ın hikayesi kitre bebeklerle ve gölge oyunuyla anlatılıyor.

Sergi, 26 Aralık'a kadar açık kalacak.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı'nda kadınların oynadığı rolün üstünlüğüne değindi.

"Şerife Bacılar"ın cephaneleri İnebolu'dan yüklenerek Ankara'ya taşıdıklarını ifade eden Bayraktar, serginin Milli Mücadele'de kadınların emeklerini, canları ve evlatlarının canı pahasına vatan savunmasında oynadıkları rolü göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

İlk olarak İnebolu'da açılan serginin 7'ncisinin Ankara'da açıldığını ifade eden Bayraktar, serginin başka illerde de devam edeceğini kaydetti.