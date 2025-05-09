Ünlü Oyuncular Bitlis'i Keşfediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ünlü Oyuncular Bitlis'i Keşfediyor

Bitlis, uluslararası film festivali ile ünlü isimleri ağırladı ve kültürel zenginliklerini tanıttı.

09.05.2025 17:30
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Ünlü oyuncular Bitlis'i keşfetti

BİTLİS - Bitlis, 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasının dikkatini üzerine çekti.

Festival kapsamında gelen ünlü oyuncular ve sinema profesyonelleri, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. İlk olarak elde edilen gelirinden Bitlisli öğrencilere burs sağlayan Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'nın bal dolum tesisini gezen misafirler daha sonra daha çarşı merkezini gezdi. İçinde ünlü sineme oyuncularının da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik ekip, Bitlis merkezde bulunan tarihi ve turistik alanlar keşfetme imkanı buldu. Tarihi köprüleri, hanları ve hamamları gezen ünlüler burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Bitlis'in doğal film platosu olduğunu belirttiler.

Ünlü sinema oyuncusu Süleyman Dağdöğen, üzerinde bulunduğu tarihi köprünün Mostar Köprüsü'ne benzediğini ifade ederek, "Şu anda Bitlis'teyiz. Burada bulunma amacımız film festivalinin konuklarıyız. Ben ilk defa Bitlis'e geldim. Mostar Köprüsü'ne benzeyen bir köprünün üzerindeyim. Burada birbirinden değerli Selçuklu eserlerinin arasındayım" dedi.

Bir diğer sinema, dizi ve tiyatro oyuncu Yüksel Arıcı ise bu festivalin Bitlis'e çok şey katacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz buraya Bitlis Film Festivalinin 1'incisi için geldik. Burası çok güzel bir kent, ben buraya 8 sene önce yine bir dizi çekimi için gelmiştim. Ahlat'ı, Muş'u, Van'ı, Tatvan'ı ben buraları bayağı gezdim. Onun için çok şanslıyım. Buraya 2'nci kez geliyorum. Ben 1'insici düzenlenen film festivalinin hayırlı olmasını ve devamını diliyorum. Sanat, memlekete çok şey katar. En azından Bitlis'in ve ilçelerinin tanınmasını sağlar. Sanat bir silahtır. Sanat çok önemlidir. Bitlis'e de bu yakışır zaten. Çünkü burası büyük bir tarihtir. Bu tarihin kıymetini bilelim. Bunu da sanatla, festivallerle tanıtalım. Mardin nasıl bu kadar çok tanınır hale geldiyse, buradaki etkinlikler de buranın tanınması için büyük fayda sağlar."

Festival Direktörü Wilma Elles de, festivalin Bitlis için çok değerli olacağını ve aynı zamanda 500 bin liralık ödüller dağıtılacağını da sözlerine ekledi. Elles, "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali, Bitlis merkezde başladı. Çok yoğun bir katılım var. Protokol, basın mensupları, sanatçılar, oyuncular, yapımcılar geldi. Çok mutluyuz. Söyleşiler, film gösterimleri, açılış töreni olacak. Toplam 500 bin TL değerinde ödüller dağıtılacak. Biz Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfına çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Eren ailesi, Ahmet Eren'e özel desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bitlis'in çok değerli aileleri var ve biz onlarla birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bende festival direktörü olarak çok mutluyum. İyi ki Bitlis'e gelin gelmişim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ünlü Oyuncular Bitlis'i Keşfediyor - Son Dakika

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