Ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay'ın Küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisi sundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay'ın Küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisi sundu

Ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay\'ın Küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisi sundu

KKTC'li ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay'da düzenlenen bir dinletide çeşitli eserler icra etti. Taner, dinleti sonunda Hatay'ın küllerinden doğacağına inandığını belirtti ve depremzedelere destek vermek amacıyla burada olduğunu söyledi.

07.05.2024 21:19
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, " Hatay'ın Küllerinden Doğuşu" adlı piyano dinletisi sundu.

Merkez Antakya ilçesindeki bir özel okulun kültür salonunda düzenlenen programda sahne alan Taner, çeşitli eserleri icra etti.

Yaklaşık 2 saat süren dinletide, Taner'in performansı izleyenlerden alkış aldı.

Dinleti sonunda Taner, AA muhabirine, Hatay'ın küllerinden doğacağına inandığını söyledi.

Ana vatanın yaşadığı depremin yavru vatanda da büyük üzüntüyle karşılandığını aktaran Taner, "Yıllar önce buraya geldiğimde bu şehre aşık olmuştum. Dünden bu yana buradayım ve çok farklı duygular yaşıyorum. İnsan gerçekten uzaktan olayın büyüklüğünü, vahametini tahmin edemiyorsunuz. Şehir tamamen yok olmuş. Bu şehrin insanlarının önünde saygıyla eğiliyorum, gidenlere rahmetle anıyor, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Naçizane olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin manevi desteğini vermek adına burada olduğum için mutluyum." dedi.

Taner, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sevinçlerinin de acılarının da bir olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay'ın Küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisi sundu - Son Dakika

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