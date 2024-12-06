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Kültür Sanat

Üsküp'te Türk Caz Konseri

Üsküp\'te Türk Caz Konseri

Üsküp'te 'Anadolu'dan Esintiler' konseri gerçekleştirildi, Türk müziği cazla buluştu.

06.12.2024 02:16
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri gerçekleştirildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Üsküp'teki Ulusal Opera ve Bale Salonu'nda yapılan konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı.

Konser kapsamında müzisyenler, caz yorumlarıyla Aşık Veysel ve Zeki Müren gibi sanatçıların hatırasını yaşattı.

YEE Başkan Yardımcısı Cahid Şenel, burada yaptığı konuşmada, "özel bir etkinlik" olarak nitelendirdiği konserin davetlilere ilham vermesini ve müziğin evrensel diliyle buluşturmasını temenni etti.

Şenel, "Kadim şehir Üsküp'te Anadolu'nun derin ve zengin kültürünü, Türk müziğinin eşsiz ezgilerini cazla buluşturmak üzere toplandık. YEE olarak kültürel mirasımızı, geleneksel Türk sanatlarını, müziğini ve dilini dünyanın dört bir yanında tanıtmak, yaşatmak ve paylaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'daki 10 şehirde daha yapılacak.

Kaynak: AA

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