Üsküp'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküp'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Üsküp\'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi. Büyükelçilerin eşleri ve davetlilerin katıldığı etkinlikte, Türk mutfağının lezzetleri sergilendi ve bir yaprak sarma yarışması düzenlendi. Şeyma Nur Ulusoy, Türk mutfağının zenginliğini vurgulayarak, Türk-Ege mutfağı menüsünün öne çıktığını belirtti.

21.05.2024 17:06
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy tarafından "Tarih, Kültür ve Doğanın Buluşması: Turkaegean Lezzetleri" konseptinde düzenlenen etkinliğe, Üsküp'teki bazı ülkelerin büyükelçilerinin eşleri ile davetliler katıldı.

Yemek daveti öncesinde, Ege Bölgesi'nin sevilen yemeklerinden zeytinyağlı yaprak sarmasının yapım aşaması gösterildi.

Konuklar arasında düzenlenen yarışmaya katılanların yaptığı yaprak sarmaları, profesyonel jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmayı, Çin'in Üsküp Büyükelçisi'nin eşi Yuanchu Yang kazandı.

Şeyma Nur Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin desteğiyle başlatılan çalışma sonucunda, zengin Türk mutfağının lezzetlerinden oluşan asırlık tariflerle "Türk Mutfağı" kitabının yayımlandığını anımsattı.

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bu vesileyle "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin geleneksel hale geldiğini belirten Ulusoy, "Mutfak, sadece hayatta kalabilmek için elzem beslenme ihtiyacını gidermenin çok daha ötesinde anlamlar içermekte, bireyler ve farklı kültürler arası etkileşimin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Türk mutfağı, beslendiği geniş coğrafi havzalar dolayısıyla hem Orta Doğu hem Balkan hem Akdeniz ve Ege hem Kafkas ve Orta Asya mutfaklarıyla etkileşim içinde olmuştur." diye konuştu.

Asırlık geleneklerden beslenen Türk mutfağının, farklı bölgelerden ilham alan enfes tarifleriyle her damağa hitap edebilecek geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurgulayan Ulusoy, uzun tarihi ilişkileri çerçevesinde Kuzey Makedonya ile de mutfaklarının içi içe geçtiğini, börek, kuru fasulye, köfte, sarma gibi birçok lezzeti sofralara aldıklarını söyledi.

Bu yılın "Türk Mutfağı Haftası" konseptini, Ege Bölgesi'nin geleneksel olarak sağlıklı ve sürdürülebilir Akdeniz tipi beslenme şeklini ve lezzetlerini öne çıkaracak Türk-Ege mutfağı menüsünün oluşturduğunu anlatan Ulusoy, "Bu bölgemizin tariflerinde zeytinyağı, zeytin, yeşillik, sebzeler, yöresel peynir ve zeytinyağlı lezzetler öne çıkmaktadır. Sizlerin de aşina olduğunuz bazı lezzetleri bugün sizlerle buluşturacağız." dedi.

Konuşma ve yarışmanın ardından, Ege Bölgesi lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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