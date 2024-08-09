Vali Atay, cam teras yapılan alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Vali Atay, cam teras yapılan alanda incelemelerde bulundu

Vali Atay, cam teras yapılan alanda incelemelerde bulundu Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cehennem Deresi Vadisi üzerinde yapımı devam eden cam teras alanında incelemelerde bulundu.

09.08.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Atay, cam teras yapılan alanda incelemelerde bulundu

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cehennem Deresi Vadisi üzerinde yapımı devam eden cam teras alanında incelemelerde bulundu.

Valilik tarafından Göçlükonak ilçesi Cehennem Deresi'nde "Cehennem Deresi Cam Teras Projesi'nin çalışmaları devam ediyor. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan projenin bitirilmesi ile birlikte bölgede turizm hareketliliği bekleniyor.

Bölgede çalışmaları inceleyen Vali Cevdet Atay, Türkiye'nin en büyük cam terası ve sosyal donatılarını yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın Şırnak ziyaretinde müjdeyi verdiğine değinen Vali Atay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, cam terasımızın inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şırnak İl Özel İdaresi bünyesinde bu çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah burası bittiğinde burası bölgeye, turizm anlamında çok ciddi bir değer katmış olacağız. Buranın sosyal donatıları mevcut, seyir terası, hizmet binası, yürüyüş bandı, çocuk oyun grupları, pergolalar, engelli asansörleri gibi alanlar bulunmaktadır. Burada ciddi bir turizm potansiyeli ve bölgeye fayda sağlayacağına inanıyorum. Vadi bölgesinde de yürüyüş parkurları oluşturmayı planlıyoruz. Burası milli park çalışmalarımız devam ediyor. Burası Türkiye'de 50. Milli parkı olacak. Şu an bakanlıkta oyalandıktan sonra 10 kilometre bir yürüyüş parkuru ve yolları yapılacak" dedi.

Kaynak: İHA

Cevdet Atay, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Atay, cam teras yapılan alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Kıran kırana maçta 2. gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2. gol geldi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Atay, cam teras yapılan alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement