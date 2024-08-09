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Vali Atay, cam teras yapılan alanda incelemelerde bulundu

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cehennem Deresi Vadisi üzerinde yapımı devam eden cam teras alanında incelemelerde bulundu.

Valilik tarafından Göçlükonak ilçesi Cehennem Deresi'nde "Cehennem Deresi Cam Teras Projesi'nin çalışmaları devam ediyor. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan projenin bitirilmesi ile birlikte bölgede turizm hareketliliği bekleniyor.

Bölgede çalışmaları inceleyen Vali Cevdet Atay, Türkiye'nin en büyük cam terası ve sosyal donatılarını yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın Şırnak ziyaretinde müjdeyi verdiğine değinen Vali Atay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, cam terasımızın inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şırnak İl Özel İdaresi bünyesinde bu çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah burası bittiğinde burası bölgeye, turizm anlamında çok ciddi bir değer katmış olacağız. Buranın sosyal donatıları mevcut, seyir terası, hizmet binası, yürüyüş bandı, çocuk oyun grupları, pergolalar, engelli asansörleri gibi alanlar bulunmaktadır. Burada ciddi bir turizm potansiyeli ve bölgeye fayda sağlayacağına inanıyorum. Vadi bölgesinde de yürüyüş parkurları oluşturmayı planlıyoruz. Burası milli park çalışmalarımız devam ediyor. Burası Türkiye'de 50. Milli parkı olacak. Şu an bakanlıkta oyalandıktan sonra 10 kilometre bir yürüyüş parkuru ve yolları yapılacak" dedi.