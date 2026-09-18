Vali İsmail Ustaoğlu’ndan gazilere anlamlı ziyaret

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Tarih boyunca hürriyetinden ve onurundan ödün vermeyen aziz milletin; gazilerin ve şehitlerin yazdığı kahramanlık destanları sayesinde bugün bu topraklarda güven ve barış içinde yaşadığını dile getiren Vali Ustaoğlu, ziyaretlerinde "Böyle anlamlı günlerin vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, huzur ve güvenliği için en değerli varlıklarını feda etmekten çekinmeyen kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmenin naçiz bir vesilesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.