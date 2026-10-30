Vali Köşger; "İstikbalde daha iddialı bir Türkiye hedefiyle yürüyeceğiz"

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla Denizli'de düzenlenen kabul töreni, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger'in ev sahipliğinde düzenlenen törende birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kabul törenine; şehit aileleri ve gaziler, adli ve mülki erkan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Vali Köşger'den Cumhuriyet vurgusu

Programda davetlilere hitap eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele sonrasında büyük bir diriliş gerçekleştirerek Cumhuriyet'i kurduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefinde önemli kazanımlar sağladığını belirten Köşger, Denizli'nin gelişim sürecinin de Cumhuriyet'in kalkınma hikayesiyle benzerlik taşıdığını söyledi.

Denizli'nin geçmişte 13-16 bin nüfuslu bir kasaba olduğunu, bugün ise yaklaşık 700 bin nüfuslu büyükşehir konumuna ulaştığını kaydeden Köşger, Türkiye'nin de Cumhuriyet döneminde gelişerek 86 milyon nüfuslu, üreten ve girişimci gücüyle öne çıkan bir ülke haline geldiğini dile getirdi. Cumhuriyet'in yetiştirdiği insan kaynağının Türkiye'nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurgulayan Köşger, "Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz" diyerek Milli Mücadele kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

"İstikbalde daha iddialı bir Türkiye hedefiyle yürüyeceğiz"

Türkiye'nin mevcut kazanımları yeterli görmeden geleceğe daha güçlü hedeflerle ilerlemesi gerektiğini belirten Vali Köşger, dünya ekonomisinde daha üst sıralara yükselmenin ve uluslararası platformlarda mazlum milletlerin sesi olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünü artırmasının toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Köşger, gençlerin çağın teknolojisi, bilimi ve irfanıyla yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Genç nesillerin milli ve kültürel değerlerden kopmadan yetişmesinin önemini vurgulayan Köşger, Türkiye'nin geleceğinin güçlü kardeşlik bağları ve nitelikli insan kaynağıyla inşa edileceğini kaydetti.

"Denizlilileri tüm Türkiye'ye örnek gösteriyorum"

Denizli'nin çalışma azmi, üretim gücü ve kalkınmışlığıyla Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirten Köşger, Denizlililerin her işe dört elle sarıldığını ve yaptıkları işi en iyi şekilde gerçekleştirmek için gayret gösterdiğini ifade etti.Denizli'nin gelişmişliğinin kendisine umut ve gurur verdiğini dile getiren Vali Köşger, "Denizlilileri tüm Türkiye'ye örnek gösteriyorum bu anlamda" dedi.

Vali Köşger'in konuşmasının ardından program, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti. Vali Köşger ve eşi Fatma Köşger, davetlilerin bulunduğu masaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende pasta kesimi gerçekleştirildi. Ardından davetliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet marşlarına eşlik etti. Vali Köşger ve eşi de söz ve müziği Kıraç'a ait 100. Yıl Cumhuriyet Marşına eşlik ederek kutlamalara ortak oldu.

"Yaşa, var ol Türkiye" sloganlarının hep bir ağızdan haykırıldığı kabul töreni, Cumhuriyet coşkusunun paylaşıldığı samimi bir atmosferde sona erdi.