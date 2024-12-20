Vali Şahin, Sanatçı Ferdi Tayfur\'u Hastanede Ziyaret Etti

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Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tayfur 3 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyata alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti. Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi. Ferdi Tayfur'un kardeşi Nilüfer Gözalıcı ise "Pilates, yürüyüş yapıyordu. Eski sağlıklı günlerine dönecek inşallah" dedi.