Van\'da Kültür Yolu Festivali\'nde Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın sahne aldı

Kültür Sanat

VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın, sahne aldı. Yoğun ilginin olduğu konsere katılan İranlı turistler, sanatçı Aydın'ın seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde dans edip, halay çekti. Zaman zaman davul çalan Aydın, turistlerle dans etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı, Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında; 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında farklı noktalarda 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, İpekyolu ilçesinde bulunan Kent Parkı'nda Türk Halk müziği sanatçısı Aydın Aydın'ın sahne almasıyla devam etti. Yoğun ilginin olduğu konserde Aydın, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konsere katılan İranlı turistler, sanatçı Aydın'ın seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde dans etti, vatandaşlarla kol kola girip halay çekti. Zaman zaman sahneden inip, hayranlarıyla selfie yapan Aydın, davul çalıp İranlı turistlerle dans etti, vatandaşlarla kol kola girip halay çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde sanatçı Aydın, festivali düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Van Valisine teşekkür etti.