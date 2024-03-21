Van'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

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Van'da nevruz kutlaması

VAN - Van'da Nevruz Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Van Valiliği tarafından Edremit Kent Meydanında düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karaman, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın nevruz ateşini yakması ve demir dövmesi ile devam etti. Halk oyunları gösterisi ve yöresel yarışmaların yapıldığı etkinlik konser ile sona erdi.