Vanlılar Selçuk Balcı ile İnci Kefali Göçü Festivali'nde Eğlendi

Kültür Sanat

Vanlılar Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı'nın kemençesiyle doyasıya eğlendi

Van yöresine ait "Toycular" türküsünü okuyan Balcı kalabalıktan büyük alkış aldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde avlanması yasak olan inci kefalinin neslinin devamı için farkındalık oluşturmak adına düzenlenen "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" Selçuk balcı konseri ile devam etti.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Balıkların yumurtalarını sodalı sudan tatlı suya bırakmaları için kullandıkları Bendimahi Çayı üzerinde bulunan balık bendi olarak bilinen alanda her yıl olduğu gibi bu yılda 3 gün sürecek olan "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" dün başladı. Festivalin ilk günü akşamında Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı sahne aldı. Zaman zaman kendi repertuarı dışında da türkü okuyan Balcı, kemençesiyle de Vanlıları coşturdu. Konserin ortalarında Van yöresine ait "Toycular' türküsünü kusursuz okuyan Balcı, kalabalıktan büyük bir alkış aldı. Balcı, konserinin son bölümünde de kemençesi ile Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrası Erciş Kaymakamı Murat Zorluoğlu sanatçı Selçuk Balcı'ya inci kefallerinin yer aldığı tabloyu hediye etti. İlk günün programı havai fişek gösteri ise sona erdi.