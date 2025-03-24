Vegan Deri Sergisi Adana'da

Adana'da Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı, kullanılmış çaydan elde edilen "vegan deriden" yapılmış eserlerden oluşan sergi açtı.

Ceyhanlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı'nda 5 yıl süren "Değişen Çağda Tekstil ve Moda Tasarımı Alanında Biyoteknoloji Olanağında Deneysel Arayışlar" adlı doktora tezinde, kullanılmış çayın mayalanmasının ardından belli bir süreç sonunda "vegan deri" elde etti.

Elde ettiği malzemeden 5 elbise ve 10 yüzey tasarımı örneği hazırlayan Ceyhanlı, eserlerini 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen "ÖZ" sergisiyle tanıttı.

Ceyhanlı, AA muhabirine, geliştirdiği vegan deriyi göstermek ve anlatmak için kişisel bir sergi açtığını söyledi.

Çaydan doğal yollarla gıda mayası kullanılarak elde edilen vegan deriden giysi ve yüzey tasarımları hazırladığını ifade eden Ceyhanlı, şunları anlattı:

"Tezimin ana amacı doğaya ve insanlara zarar vermeyen sürdürülebilir olan tamamen organik bir ürün geliştirmek ve tekstil sektöründeki tasarımcı adaylarına bunu öneride bulunmaktı. Hayvan katledilmeden deriye yakın güçlü bir dokumasız yüzey elde edilebiliyor. Daha çok geliştirilebilecek yönleri var. Tekstilin dokuma, örme, nakış gibi tüm teknikleri kullandım. Metale maruz kalmasına rağmen bozulmadı. Kumaş ve dikiş mukavemeti testleri yapıldı. Onlarda da sağlamlık geri dönüşü alındı. Tamamen bilimsel bir çalışma ama görüntü ve düşünce yapısı olarak sanata hizmet eden bir ürün ortaya çıktı."

Ceyhanlı, ürünle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) faydalı model başvuru süreci olduğunu belirtti.

Sergi, 26 Mart'ta sona erecek.