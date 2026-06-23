Vezirköprü'de özel sergi - Son Dakika
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Vezirköprü'de özel sergi

Vezirköprü\'de özel sergi
23.06.2026 19:20  Güncelleme: 19:40
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Vezirköprü Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan Yıl Sonu Karma Resim Sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide özel eğitim öğrencilerinin çalışmaları büyük ilgi gördü.

Vezirköprü Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan eserlerden oluşan Yıl Sonu Karma Resim Sergisi düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Okulda gerçekleştirilen serginin açılışına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Mehmet Yaman, engelli bireylerin hayatın farklı yönlerine maruz kaldığını belirterek, onların dünyasına yakından bakıldığında sevgi, sabır, mücadele ve umudun ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Serginin ortaya çıkış sürecine değinen Yaman, öğrencilerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade etme çabalarından etkilenerek öğretmenlerin de eserleriyle projeye dahil olduğunu söyledi. Serginin ortak emek ve dayanışmanın ürünü olduğunu vurgulayan müdür, etkinliğin aynı zamanda görev süresi sona eren Kaymakam Özgür Kaya ile serginin hazırlanmasında katkı sunan Gülsüm Öğretmen için bir veda niteliği taşıdığını dile getirdi.

Konuşmasında bazı vedaların yeni başlangıçların habercisi olduğunu belirten okul müdürü, serginin hem bir teşekkür hem de ilçedeki yeni sanatsal çalışmalar için bir başlangıç anlamı taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan eserleri inceledi.

Ziyaretçilerden ilgi gören sergide, özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vezirköprü'de özel sergi - Son Dakika

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