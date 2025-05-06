Volkan Konak'ın Adı Salona Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Volkan Konak'ın Adı Salona Verildi

Mersin'deki salona, konserinde kalp krizi geçiren sanatçı Volkan Konak'ın ismi verildi.

06.05.2025 15:40
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ismi Mersin'in Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezindeki Cumhuriyet Salonu'na verildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 1500 kişilik salonun adını Volkan Konak Cumhuriyet Salonu olarak değiştirdiklerini söyledi.

Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis'te geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinden Volkan Konak'ın adının Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Cumhuriyet Salonu'na verilmesi ile ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararla Mersin'in en büyük gösteri merkezinde bulunan salonun adı Volkan Konak Cumhuriyet Salonu olarak değiştirilirken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Volkan Konak, Cumhuriyet aşığı bir sanatçıydı. Volkan Konak ve Cumhuriyet isimleri yan yana olsun istedik. Her hafta binlerce kişinin geldiği salonda adını yaşatacağız. Kıymetli dostumuzu bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruzö dedi.

Haber-Kamera: Mersin,

Kaynak: DHA

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