Yaban Hayatı Belgesel Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaban Hayatı Belgesel Festivali Başlıyor

Ankara'da 15-18 Mayıs'ta doğaseverler için ilk uluslararası yaban hayatı belgesel festivali düzenleniyor.

02.05.2025 11:09
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Ankara Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Film Festivali, 15-18 Mayıs tarihlerinde dünyanın dört bir yanından belgeselcileri ve doğaseverleri bir araya getirecek.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15-18 Mayıs tarihlerinde belediyenin katkıları ve ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, doğanın büyüleyici dünyasını sinema perdesine taşıyacak.

Anadolu'nun eşsiz yaban hayatına dikkat çekmek, doğa koruma çalışmalarına katkı sağlamak ve yaban hayatı belgeselciliğinin gelişimini desteklemek amacıyla ilk kez düzenlenecek festival, dünyanın dört bir yanından belgeselcileri ve doğaseverleri bir araya getirecek.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösterimler ve etkinliklerin tümü ücretsiz olacak.

Festival kapsamında kısa ve uzun metraj olmak üzere iki kategoride düzenlenen belgesel film yarışmasına 89 ülkeden 691 başvuru yapıldı.

Her iki kategoride finale kalan yedişer belgesel, farklı ülkelerden yaban hayatı öykülerini izleyicisiyle buluşturacak.

Türkiye'den yarışma dışı belgesellerin de yer alacağı programda, yönetmen söyleşilerinin yanı sıra birçok etkinlik de yapılacak.

Uzun yıllar TRT'de yaban hayatı belgeselleri üreten yönetmen ve yapımcı Ece Soydam tarafından düzenlenen festival, Doğa Koruma Merkezi ve Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (SGP) ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı gibi birçok kurum ve kişinin katkılarıyla hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

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