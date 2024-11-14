Yağlıpınar Camii Harabe Durumda

Kültür Sanat

Asırlık Yağlıpınar Camii harabeye döndü

ANKARA - Ankara'nın asırlık yapılarından olan Yağlıpınar Camii, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Vatandaşlar, 1903 yılında Kafkasya'dan göç eden dedelerinin kendi imkanlarıyla inşa ettiği caminin kurtarılmasını istiyor.

Yağlıpınar Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Mirza, Yağlıpınar Camii'nin kendileri için manevi önemine değinerek, "Dedelerimiz burayı 110-115 yıl önce yaptılar. Hayvanlar camiye yuva yapmış, elimizden geldiğince temizledik ama bu kadarına gücümüz yetiyor. Bu kadar geçmişi olan bir yapının atıl kalması içimizi sızlatıyor. İlk namazımızı burada kıldık, burada yetiştirildik. Yetkililerden bu tarihs yapıya sahip çıkmalarını rica ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Mirza ise, Yağlıpınar Camii'nin sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir kültür mirası olduğunu belirterek, "Yıllar önce yokluk içinde insanlar ekmeklerinden kısarak bu mabedi yaptılar. Yaklaşık on yıl önce kültür varlıklarına kaydettirdik ama acil bir müdahale yapılmadı. Çocukluğumuz burada geçti. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölge halkı, caminin eski ihtişamına kavuşturulmasını bekliyor.