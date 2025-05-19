Yalova'da 19 Mayıs Coşkusu Rüzgarı Esti

Yalova'da 19 Mayıs coşkusu

YALOVA - Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yalova Valiliği tarafından 19 Mayıs nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, "Bugün burada milletimizin kaderini değiştiren, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en önemli adımlardan birinin yıldönümünü kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı, umudun yeniden filizlendiği, bir milletin kaderinin yeniden yazıldığı gündür. 19 Mayıs sadece bir tarih, geçmişte kalmış bir zafer değil, aynı zamanda milletimizin yeniden ayağa kalkışının, kararlılığının ve inancının sembolü, bugünkü özgürlüğümüzün temelidir" dedi.

Törende ardından gençler adına da konuşma yapıldı ve şiirler okundu.

Programda Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden gençlere hediyelerini takdim etti.

Tören dövüş sporları, bisiklet, paten ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Kutlama programına AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mahmut Korkmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.