Yargı dizisi, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday oldu

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zenyo Eracar ve Uğur Aslan'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi başarısıyla ülke sınırını açtı. Dünya çapında geniş yankı uyandıran dizi, Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday oldu.
Pazar akşamı 3.sezonu yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday olan dizi oldu. Tüm dünyada heyecanla takip edilen 'Yargı' 'En İyi Telenovela' dalında tüm dünyadan yarışacak 4 diziden biri oldu.
Yargı dizisinin Instagram hesabından yapılan teşekkür paylaşımında ise "Dizimiz, tüm dünyadan dört projenin seçildiği Telenovela kategorisinde En İyi Dizi adayı oldu! İzleyicilerimize teşekkürler ve tüm ekibe tebrikler" ifadelerine yer verildi.
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