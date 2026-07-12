Yayla Göçü Şenliği Coşkuyla Kutlandı

TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi sakinleri, asırlık yayla göçü geleneğini düzenledikleri şenlikle yaşattı. Yöresel kıyafetlerini giyen mahalleli, özenle süsledikleri büyükbaşlarıyla davul, zurna ve kemençe eşliğinde Büyük Oba Yaylası'nın yolunu tuttu. Yaylacıların horon halkası, renkli görüntüler oluşturdu.

Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar köyünde geleneksel yayla göçü, şenliğe dönüştürüldü. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yayla göçü şenliğinde, yöresel kıyafetlerini giyen köylüler, süsledikleri büyükbaşlarla davul, zurna ve kemençe eşliğinde Büyük Oba Yaylası'na doğru yola çıktı. Yaylacıların ve ziyaretçilerin katıldığı yayla göçünde, yol boyunca horonlar oynandı ve alkışla tempo tutuldu. Şenlik kapsamında yöresel sanatçılar sahne alırken, bölgeye özgü lezzetler pişirilerek halka sunuldu. Yağmura rağmen süren şenlikteki coşkulu anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

'GELENEĞİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ'

Geleneklerini yeni nesle aktarmak istediklerini söyleyen Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Bıyık, "Bu sene festival için çok hazırlık yaptık ama yağmur ve sis var. Bu da yaylaların güzelliği oldu. 150 yılı aşkındır atalarımızın asırlık geleneği olan göç hikayesini canlandırıyoruz. Yayıklarla ve diğer eşyaları yaylaya taşırmış gibi yapıyoruz. Bu geleneği de gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. İnekler süslenir, horon edilirdi. Yurt dışından ve şehir dışından festivalimize gelenler oluyor. Her yıl devam edeceğiz inşallah" dedi.

'GEÇMİŞİ HATIRLAMAK İYİ BİR DUYGU'

Songül Öztürk, göç festivalinin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak çok güzel. Geçmişi hatırlamak iyi bir duygu. Yağan yağmura rağmen bu atmosfer için geldik. İnsan duygulanıyor ama gelenekleri yürütmek çok iyi" diye konuştu.

'GELENEKLERİMİZİ TANIYORUZ'

İneklerini süsleyerek festivale katılan Gülnihal Bıyıklı, "Baktığımız inekleri göç festivaline getirdik. Gençler olarak eskilere dair hiçbir fikrimiz yok sadece annelerimizin anlattığı kadarını biliyoruz. Bu etkinlikle bu gelenek ve görenekleri bizlere anlatıp tanıtıyorlar. İneklerimizi süslüyoruz. Geleneklerimizi bizden sonraki nesle aktarmak çok güzel bir şey. Yağmura rağmen devam ediyoruz" dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Selvinaz Bıyıklı da "Her zaman devam etmesini istiyoruz. Son yıllarda göç festivalleri düzenleniyor, severek katılıyoruz. Eskiler göç ederken bebekleri sırtın bağlar, ellerine yayıkları alırlarmış. Biz de onların yaptıklarını canlandırıyoruz. Çok mutluyuz, mutlu oluyoruz. Bu geleneği elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.