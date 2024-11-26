Yazar Ayça Özbay, Papirüs programında yazarlık serüvenini anlattı

Kültür Sanat

Mesut Şenol ve Erinç Büyükaşık'ın sunduğu Papirüs programının bu haftaki konuğu yazar Ayça Özbay oldu. Özbay, yazarlık serüveni, edebiyat anlayışı ve kişisel deneyimlerini paylaştı. Kadınların öykülerindeki belirgin yerinden, yazarken yaşadığı zorluklara kadar birçok konuya değindi.

"HAYAL GÜCÜME KAPILIP KELİMELERİ TOPARLAYAMADIM"

Yazarlığa ilk başladığı dönemde zorlandığını belirten Özbay, hayal gücünün etkisiyle kelimeleri toparlamakta güçlük çektiğini söyledi. Ancak bu sürecin zamanla kendi tarzını bulmasına katkı sağladığını ekledi.

KADINLARIN YERİ VE YAZARLIKTA DENGELER

Öykü atmosferinde kadınların daha belirgin bir yere sahip olduğunu ifade eden Özbay, kimseyle çatışmadan, gördüklerini yazmayı tercih ettiğini belirtti. "Zihinsel kalıpları yanlış oluşturursak çocukları travma ile baş başa bırakmış oluruz" diyerek yazılarında toplumsal hassasiyetlere dikkat ettiğini vurguladı.

"SPİKERLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

Programda, geçmişte TRT'den spikerlik teklifi aldığını, ancak bunu yazarlığa olan tutkusundan dolayı kabul etmediğini de paylaştı.