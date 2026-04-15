Yazar Erdoğan Car, Mezun Olduğu Okulda Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Yazar Erdoğan Car, Mezun Olduğu Okulda Öğrencilerle Buluştu

Yazar Erdoğan Car, Mezun Olduğu Okulda Öğrencilerle Buluştu
15.04.2026 12:09
Erdoğan Car, mezun olduğu ilkokulda öğrencilere kitap imzalayıp, bayramlarını kutladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yazar Erdoğan Car, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Car, kitaplarını imzaladı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Car, 1975 yılında Dumlupınar İlkokulu'ndan mezun olduğunu söyledi.

Mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran Car, "Mezun olduğum okulun tüm öğrencilerine basılı haldeki 12 kitabımı imzalayarak hediye ettim. Ayrıca çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hatırlatıp Atatürk resmi baskılı bayraklar vererek bayramlarını kutladım." dedi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Dumlupınar, 23 Nisan, Edebiyat, Boyabat, Kültür, Çocuk, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yazar Erdoğan Car, Mezun Olduğu Okulda Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Yazar Erdoğan Car, Mezun Olduğu Okulda Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
