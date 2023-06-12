Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayata gözlerini yumdu

Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayata gözlerini yumdu

12.06.2023 20:39

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 102 yaşındaki yazar Pakize Başaran bağırsak kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başaran'ın cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Bandırma Kent Mezarlığı'na defnedilecek. Pakize Başaran, tiyatro ve sinema oyuncusu Meriç Başaran ile 2019 yılında vefat eden yönetmen Tunç Başaran'ın annesiydi. Başaran, yazın hayatına gazeteci Tarık Mümtaz Göztepe'nin teşvikiyle başlamış ve birçok eser vermişti.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir bağırsak kanseri tedavisi gören Başaran, hastanede hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Tiyatro ve sinema oyuncusu Meriç Başaran ile 2019 yılında vefat eden yönetmen Tunç Başaran'ın annesi Pakize Başaran'ın cenazesi, yarın Haydar Çavuş Camisi'nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Bandırma Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

1921 YILINDA BANDIRMADA DÜNYAYA GELDİ

Müzisyen Ömer Musiç ve Naile Aykut Musiç'in üç kızının ortancası olarak 1921 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Pakize Başaran, 1941'de İstanbul İkinci Noterliğinde noter memurluğuna başladı. Noterlikte çalışırken tanıştığı gazeteci Tarık Mümtaz Göztepe'nin teşvik etmesiyle yazın hayatına başlayan Başaran'ın ilk öyküsü "Hacı Nine" 31 Ocak 1948'de Yeni Sabah Gazetesi'nde, ilk romanı "Benim Doktorum" ise 1951'de yayımlandı. Radyoda piyesleri yayınlanan Başaran, Fikri Başaran ile evlendi. Pakize Başaran'ın bu evliliğinden yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran dünyaya geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Kültür Sanat Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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