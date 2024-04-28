Yeni Kale'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeni Kale'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Yeni Kale'nin restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Kale, 2 ay içerisinde turistlere yeniden açılacak. 2005 yılında turizme kapatılan ve 2022'de tekrar açılan kale, 6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan 4. etap restorasyon çalışmaları sonucunda kaledeki hasarlar giderildi. Kalenin yeniden turizme açılmasıyla turistlerin ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.

28.04.2024 19:08
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Yeni Kale'deki restorasyon çalışmalarında sona gelindi

ADIYAMAN - Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık Yeni Kale'nin (Eski Kahta Kalesi) 2 ay içerisinde yeniden turizme açılması bekleniyor.

Kocahisar köyü sınırları içerisinde yer alan Yeni Kale, 2005 yılında turistlerin güvenliği nedeniyle turizme kapatılarak, restorasyon çalışmasına başlanıldı. 3 etap halinde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 2022 yılının Ağustos ayında Yeni Kale turizme açıldı.

Ancak 6 Şubat depremlerinde, kalenin savunma, çarşı ve saray bölümü depremde hasar gördü. Hitit Dönemi'nden günümüze kadar 5 medeniyete ev sahipliği yapan 2 bin yıllık kalede depremden hemen sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4. etap restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2023 yılı Temmuz ayında başlayan restorasyonda sona gelindi. Kalenin çarşı kısmında yıkılan duvarların tekrar yapılması ve bazı alanda yapılacak derz çalışmasının ardından 2 ay içerisinde kalenin yeniden turistlerin ziyaretine açılması bekleniyor.

Turistlerin Nemrut Dağı, destinasyonunda yer alan Yeni Kale'nin turizme yeniden açılmasıyla turistlerin önemli ziyaret noktalarından birisi olacak.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, 6 Şubat Depremleri sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığının çok hızlı bir şekilde refleks göstererek, restorasyona başladığına dikkat çekerek, "Yeni Kale, farklı dönemlerde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı Dönemine kadar önemini korumuş kaledir. Kommagene Döneminde temelleri atılmış ancak günümüze ulaşan haliyle Memlüklülere ait bir çok yapı var. Yeni Kale, 2005 yılında güvenlik sebebiyle turizme kapatılmış ancak daha sonra üç farklı restorasyon çalışmasıyla 2022 yılında tekrar turizme açıldı. 6 Şubat depremleri kalede ciddi hasara sebep oldu.

Bakanlığımızın çok hızlı aksiyon göstererek restorasyon çalışmalarını hemen başlattı. Yakın zamanda turizm sezonuna yetiştirip, tekrar açılması planlanmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeni Kale'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

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