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Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı - Son Dakika

Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı

17.11.2021 22:19

Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen, Yerel Yönetimler Gençlik Tam Bana Göre Festivalinde Şanlıurfa rüzgarı esti.

Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı

ŞANLIURFA - 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen, Yerel Yönetimler Gençlik Tam Bana Göre Festivalinde Şanlıurfa rüzgarı esti.

Türkiye'nin dört bir tarafından Belediyelerin katıldığı "Yerel Yönetimler Gençlik Tam Bana Göre Festivali" konser, tiyatro, söyleşi, atölyeler, spor müsabakaları, sahne performansları, hediyeler, çekilişler ve şehirlere has özellikleri Ankara'da buluşturdu.

Tam Bana Göre Festival alanında Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa da yerini aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta Şanlıurfa'ya özgü yöresel kıyafetler, yöresel ikramlar, yapılan çalışmalar, üretilen projeler ve kentin simgesi olarak kabul edilen Balıklıgöl'ün minyatürü yer aldı. Yerel Yönetimler Gençlik Festival alanını ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı "Bilim Teknoloji ve Girişimcilik Ödülü" de sergileniyor.

Şanlıurfa rüzgarının estiği festival alanında bulunan stantları tek tek dolaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül festivale katılım sağlayan belediyelerin çalışmalarını da yakından inceleyerek bilgi aldı. Beyazgül, incelemeleri sonrası açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bir ödül aldık. Şanlıurfa'da yapmış olduğumuz projeler Bilim Teknoloji ve Girişimcilik Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu ödülü bütün Şanlıurfa adına, Şanlıurfa gençliği adına aldık. Şanlıurfalı gençlerimiz artık bilim ve teknolojide de söz sahibi olmaya başladılar. Bu gençlik içerisinde yöneticiler yetişecek, bilim insanları yetişecek biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu gençlerimizin önünü her zaman açacağız. Gençlerle olmanın ayrı bir mutluluğu var içimizde onların dinamizmi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah gençlerimizle beraber Şanlıurfa'mızı çok güzel yerlere getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı
Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı
Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı
Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı

Şanlıurfa, Festival, Ankara, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerel yönetimler gençlik festivalinde Şanlıurfa rüzgarı - Son Dakika
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