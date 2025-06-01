Yeşilay Bisiklet Turu Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeşilay Bisiklet Turu Sakarya'da Gerçekleşti

Yeşilay Bisiklet Turu Sakarya\'da Gerçekleşti
01.06.2025 13:00
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Bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam temalı Yeşilay Bisiklet Turu, Sakarya'da düzenlendi.

Sakarya ve çevre illerde "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından tüm illerde gerçekleştirilen tura Sakarya'dan katılmak için millet bahçesinde toplanan bisikletliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, Türkiye genelinde düzenlenen etkinliğin, insanları spora teşvik etmek, Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Toplumu bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek istediklerini belirten Genç, "Sigara, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadele konusunda vatandaşımızı sürece katmak istiyoruz. Vatandaşların bu sürece katılması, daha fazla insana ulaşılmasına vesile olacaktır. Medyanın da katkı vermesi, daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayacaktır. Bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar da bisiklet turu için bir araya geldiklerini kaydederek, "Türkiye genelinde yapılan bu etkinliğe biz de katıldık. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz." dedi.

Bolu

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden ve bisikletliler, Anıtpark'ta hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tura başladı.

Etkinlik sonunda katılımcılara, ikramlarda bulunuldu, çekilişle hediyeler verildi.

Erden, gazetecilere, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.

Hareketli yaşamın önemine işaret eden Erden, Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele etmenin yanı sıra sağlıklı yaşamı desteklediklerini vurguladı.

Erden, bisiklet sürmenin sağlıklı yaşam için önemli aktivite olduğunu kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'de düzenlenen bisiklet turu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak Kocaeli Kongre Merkezi'nde sona erdi.

Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Murat Ustaoğlu, bisiklet turunun tüm illerde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek, etkinliğe Kocaeli'de 100'ün üzerinde bisikletlinin katılmasını öngördüklerini söyledi.

Ustaoğlu, insanları bağımlılıktan kurtarırken bunun yerine başka alışkanlıklar eklemeleri gerektiğini dile getirdi.

Tura katılan Mahir Hatunoğlu da bisiklet sürmenin çocukluğundan beri hobisi olduğunu, o zamandan bu yana da bisiklet kullandığını kaydetti.

Bu tarz etkinliklere katılamaya çalıştığını ifade eden Hatunoğlu, "Bağımlılıktan kurtulduktan sonra bisiklet sürmeye başlanırsa çok faydalı olur. Ciğerleri açar, beden güçlenir. Terleme yoluyla toksinleri atarsınız. Bisiklet sürmenin bağımlılığa karşı faydası çok." diye konuştu.

Karabük

Karabük'te Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan başlayan tur, Yenişehir Çamlık Camisi'nde sona erdi.

Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, gazetecilere, etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Ustaoğlu, Yeşilayın bağımlılıkla ilgili çalışmalarına değinerek, "Bağımlılıkla mücadele, devletimizin en üst kademesinden en alt görevlisine kadar herkesin görev aldığı büyük bir mücadelenin adıdır." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, sakarya, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yeşilay Bisiklet Turu Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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