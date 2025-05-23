Yeşilçam Gecesi: Hülya Koçyiğit Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeşilçam Gecesi: Hülya Koçyiğit Gençlerle Buluştu

23.05.2025 00:05
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Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde Hülya Koçyiğit, bahar festivalinde gençlerle nostaljik bir gecede buluştu.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Yeşilcam gecesi: Hülya Koçyiğit gençlerle buluştu

ADANA - Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bahar Şenlikleri kapsamında "Nostaljik Yeşilçam Sinema Gecesi" düzenledi. Etkinliğe Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit konuk oldu.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Sözen, Yeşilcam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'e üniversitede hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından sinema gösterimi öncesi Hülya Koçyiğit, kendi filmlerinin afişlerinden oluşan sergiyi gezdi.

"Üniversitemiz genç bir yakışıklıya benziyor"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koçyiğit, "Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ilk gelişim. Üniversitemiz genç bir yakışıklıya benziyor. Bahar festivali kapsamında gençlerin eğlendiğini görmek ve onlarla bir anı paylaşmak benim için büyük mutluluk ve onur," dedi.

"Ülkenizi ve sahip olduğunuz kültürü sevin"

Film öncesi öğrencilere seslenen Koçyiğit," Sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün vatana emanet ettiği kıymetli gençlersiniz, ben sanatla büyüyen, sanatı içinde yaşayan bir insanım. Oyunculuğa başladığımda çok gençtim. Sinemanın bir insanın hayatına ne kadar dokunabileceğini, bir insanın kalbine giden yolun ne olduğunu yaşayarak öğrendim. Sanatın insanın ruhunu besleyen, toplumu birleştiren büyük bir gücü olduğunu hep hatırlayın. Sizler mühendis, bilim insanı, yazılımcı, tasarımcı ya da girişimci. Hangi alanda olursanız olun üretkenliğinizde, hayal gücünüzde ve yaptığınız işe duyduğunuz saygıda adeta bir sanatçı ruhuyla çalışın. Önemli olan yaptığınız işi sevgiyle ve sorumluluk duygusuyla yapmalısınız. Kendinizi tanıyın. Ne istediğinizi keşfedin. Korkmayın, hatalar sizi siz yapan dönemlerdir. Ülkenizi ve sahip olduğunuz kültürü sevin. Tabi dünyaya da açık olun. En önemlisi insanı sevin. Çünkü her şeyin merkezinde insan var. Sizlere güzel bir şenlik diliyorum. Eğlenin dinlenin ama bir yandan da düşünmeyi hiç bırakmayın. Çünkü düşünen gençler bu ülkenin en büyük hazinesidir" diye konuştu.

Etkinlikte, Hülya Koçyiğit'in başrolünde yer aldığı 1973 yapımı "Gelin" filmi öğrencilerle birlikte izlendi. Koçyiğit, filmi yüzlerce öğrenciyle birlikte izleyerek gençlerle nostaljik bir yolculuk yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeşilçam Gecesi: Hülya Koçyiğit Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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