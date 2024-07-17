Yıldız Sarayı 100 yılın ardından ziyaretçileriyle buluşacak

Kültür Sanat

100 yılın ardından Yıldız Sarayı ziyaretçileriyle buluşacak

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü müze olarak açılışı yapılacak Yıldız Sarayı'nda, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız tarafından restorasyon ve çalışmalara dair tanıtım toplantısı düzenlendi. Sarayın, İstanbul'daki 3 büyük saraydan biri olarak öne çıktığını belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Yıldız Sarayı 100 yılın ardından ziyaretçisiyle buluşacak cumartesi sabahından itibaren de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ziyaretine açık olacaktır" dedi.

Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açacak. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından tamamlanan restorasyon çalışmaları sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirilecek sarayda, Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız tarafından restorasyona dair tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda 'Büyük Mabeyn Köşkü', 'Çit Kasrı', 'Küçük Mabeyn Köşkü' ve 'Harem Dairesi' başta olmak üzere birçok yapı tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşturulacak. Sultan 2. Abdülhamid'in hayatına ve kişiliğine ışık tutan eserler ilk kez görülecek. Sultan Abdülhamid ile özdeşleşen, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyan kütüphane ile marangozhane ve Yıldız Albümleri arasından seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.

2. Abdülhamid devleti 33 yıl bu sarayda yönetti

Tarihi önemiyle öne çıkan Yıldız Sarayı, Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaklaşık 33 sene devletin yönetim merkezi ve ikametgah olarak kullanıldı. Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını tümüyle dış dünyaya kapattı.

Yıldız Sarayı'nda 'milli saraylar' dönemi

Yıldız Sarayı, Cumhuriyet'in ilanını takip eden 1924 yılında 'Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi. 1946'dan itibaren ise uzun bir dönem 'Harp Akademileri' olarak kullanıldı. 1978 yılında Kültür Bakanlığı çatısı altında hizmet verdi. 2015 sonrasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde hizmet veren saray, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı makamının tensipleriyle Milli Saraylar Başkanlığı'na devredildi. Kapsamlı bir restorasyon süreci geçiren Yıldız Sarayı, uzun bir aranın ardından müze olarak kapılarını halka açmaya hazır hale getirildi.

'Büyük Mabeyn', 'Harem' ve 'Amid bahçesi'

Yıldız Sarayı'nda ilk defa ziyarete açılacak bölümler arasında 'Büyük Mabeyn Köşkü' dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı bu köşk, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde de kullanılıyordu. Dönemin saray yaşamını yansıtması bakımından merak uyandıran Harem Bölümü de ilk kez gezilecek alanlar arasında yer alıyor. Tarihte 'Hamid Bahçesi' olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla dikkat çeken bahçe de müzenin görülebilecek alanları arasında yer alıyor. İlk defa görülebilecek yapılar arasında 'Limonluk', 'Hamam', '3. Selim Çeşmesi', 'Ada Köşkü' ve 'Cihannüma Köşkü' de bulunuyor.

Sultan II. Abdülhamid ve dönemine ait eserler ilk defa sergide

Milli Saraylar koleksiyonlarından seçilen Sultan 2. Abdülhamid'e ve döneme tanıklık eden eserler modern sergileme düzeniyle hazır hale getirildi. Düzenlemeler çerçevesinde Osmanlı döneminde elçi kabullerinde kullanılan 'Çit Kasrı'nda Sultan 2. Abdülhamid'in kişisel eşyaları ve kendisine verilen diplomatik hediyeler de görülebilecek. Saray'ın 'Hususi Dairesi' olarak adlandırılan bölümünde de Yıldız Albümleri'nden seçilen tarihi fotoğraflar sergilenecek. Yıldız Sarayı, pazartesi günleri hariç tüm günler ziyaret edilebilecek. Milli Saraylar Başkanı Yıldız tarafından müze ücretleriyle ilgili; giriş ücretlerinin henüz belirlenmediği, Müzekart ile ziyaret kolaylığı bulunacağı ve açılıştan itibaren müzenin bir süre boyunca ücretsiz şekilde ziyaret edilebileceği bilgisi verildi.

"Yıldız Sarayı 100 yılın ardından ziyaretçisiyle buluşacak"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Bu saray 3 İstanbul'da ki 3 büyük saraydan bir tanesi. Bugüne kadar da ziyaretçisiyle, toplumla buluşamamış bir saray. Çeşitli vesilelerle kamuoyunun gündemine sık sık gelmiş bir saray. Yaklaşık yüz yıldır kapalı olan bir sarayın toplumla buluşmasından bahsediyoruz. Yıldız Sarayı, 1924 yılından sonra çeşitli devlet kurumlarının idaresinde farklı misyonlarla, farklı şekillerde değerlendirilmiş bir saraydı. Bu nedenle esas olarak ziyarete açılamamış bir saraydır. 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Yıldız Sarayı'nın 8 farklı kuruma dağılmış olan yapıları ve alanı bir araya getirildi ve ilk çalışma o zaman yapılmıştı. Ardından 2018 yılında Milli Saraylar Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı idaresinde bir kültürel miras grubu olarak yapılandırılmasının ardından bu çalışmaları Milli Saraylar Başkanlığı devraldı. 5 buçuk yıldır burada yüzlerce arkadaşlarımızın gayretleriyle yürütülen restorasyon çalışmalarında çok önemli bir aşamayı geçmiş durumdayız. Saray bölümümüzün restorasyonunu büyük oranda tamamlamış durumdayız. Bu restorasyon faaliyetleri ile birlikte sarayın ziyaretçiyle nasıl buluşacağını ifade eden müzecilik çalışmalarımız tamamlanmış bulunmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki, inşallah önümüzdeki Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Yıldız Sarayı 100 yılın ardından ziyaretçisiyle buluşacak. Cumartesi sabahından itibaren de yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacaktır" ifadelerini kullandı.