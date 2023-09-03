Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi - Son Dakika

Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi

Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi
Son Güncelleme: 03.09.2023 13:31

Toplu ulaşım için metroyu tercih eden usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, burada karşılaştığı sokak sanatçısına eşlik etti. Erdoğan'ın yolculara verdiği türkü ziyafeti sosyal medyaya damga vurdu.

Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Yılmaz Erdoğan, metroda eline saz alıp türkü söyledi. Ünlü oyuncunun samimi halleri yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOKAK SANATÇILARINA EŞLİK ETTİ

Uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Toplu ulaşımı tercih eden ünlüler arasında yer alan Erdoğan'ın metro istasyonunda yer alan sokak sanatçılarına eşlik ettiği görüldü.

ALKIŞ TOPLADI

Sazı eline alıp 'Candan İleri' türküsünü seslendiren Erdoğan alkış topladı. Kayıt altına alınan anlar, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve büyük beğeni aldı.

Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi
Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi - Son Dakika
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