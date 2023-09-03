Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi

Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Yılmaz Erdoğan, metroda eline saz alıp türkü söyledi. Ünlü oyuncunun samimi halleri yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Toplu ulaşımı tercih eden ünlüler arasında yer alan Erdoğan'ın metro istasyonunda yer alan sokak sanatçılarına eşlik ettiği görüldü.
Sazı eline alıp 'Candan İleri' türküsünü seslendiren Erdoğan alkış topladı. Kayıt altına alınan anlar, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve büyük beğeni aldı.
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