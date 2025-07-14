Yılmaz, Fransa'dan Şövalye Nişanı Aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yılmaz, Fransa'dan Şövalye Nişanı Aldı

14.07.2025 13:05
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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, uluslararası katkılarıyla onurlandırıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı'na (Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres) layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Yılmaz, uluslararası kültürel işbirliklerine sunduğu katkılar nedeniyle nişan ile onurlandırıldı. Nişan, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton tarafından, Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende kendisine takdim edildi.

Fransa Kültür Bakanlığınca 1957'den beri verilen nişan, sanat, edebiyat ve kültürel mirasın tanıtımı ile yaygınlaştırılması alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunan isimlere takdim ediliyor. Üç dereceden oluşan nişanın Şövalye rütbesi, yaratıcı üretim yapan ya da kültür-sanat alanının gelişimine katkı sunan kişilere veriliyor.

Akademik çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerden sanat kurumlarıyla gerçekleştirdiği projeler, kültürel değişim programlarına sunduğu katkılar ve kültür politikaları alanındaki çok yönlü çalışmalarıyla tanınan Yılmaz, özellikle sahne sanatları alanındaki uluslararası iş birlikleri ve Fransa- Türkiye kültürel diyaloğuna sağladığı katkılarla Şövalye unvanıyla nişana değer görüldü.

Sanat ve edebiyat aracılığıyla uluslararası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan nişan, aynı zamanda Fransa'nın kültürel diplomasisinin önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, ödülün, kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Sahne sanatları alanında çok çalıştım, çok önemli uluslararası işbirliklerine imza attım. Hem Fransa ile geliştirdiğimiz ortak projelerde hem diğer ülkelerle yaptığım ortak işlerde ortaya konan tüm bu çabanın, emeğin görünür kılınması beni çok mutlu etti. Fransız Kültür Bakanlığına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yılmaz, Fransa'dan Şövalye Nişanı Aldı - Son Dakika

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