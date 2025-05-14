Yomra\'da Yaşam Atölyesi Projesi

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Yomra Merkez İlkokulu'nda nadir kullanılan malzeme odası, hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerin yaşam becerilerini ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri atölyeye dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hedefleri arasında yer alan "Sosyal Beceriler" kapsamında, Yomra Merkez İlkokulu rehber öğretmeni Seher Tekci, "Yaşam Atölyem" adlı proje hazırladı.

Proje kapsamında az kullanılan malzeme odası, sanat, tasarım, ritim, mental, yazarlık, origami, araştırma ve deneysel eğitim verilebilecek alan haline getirildi.

Yaşam Atölyesi'nde öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunulacak hem de yetenek ve ilgi alanlarının keşfedilmesi sağlanacak.

Proje sayesinde öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesine imkan sağlanıyor

Proje yürütücüsü Seher Tekci, AA muhabirine, öğrencilerle daha uygulanabilir ve sürekli temas eden bir sürece dahil olmak istediklerini söyledi.

Tekci, "Yaşam Atölyem" projesinin yazım ve alan dönüşümün çalışmalarını yaklaşık 6 ayda tamamlayarak hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yomra Gençlik ve Spor Müdürlüğünün sanat eğiticileri ve gençlik liderleri tarafından atölyenin duvarlarının uygun görsellerle boyandığını anlatan Tekci, Yomda Milli Eğitim Müdürlüğünden de ritim atölyesine müzik öğretmeni konusunda destek aldıklarını kaydetti.

Tekci, öğrencilerin her hafta başka bir etkinlik masasını deneyimleyebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projemiz öğrencilerimizin yaşam becerileri kazanmaları noktasında ilgilerini, yeteneklerini keşfetmelerini amaçlıyor. Birçok öğrencimizin ev ve aile ortamında ilgilerini keşfedebileceği çok fazla alan olmadığını düşünüyoruz. Bu kapsamda da fırsat eşitliği sunarak çeşitli alanlarda ilgilerini fark edip, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyoruz."

Tekci, çeşitli malzemelerin bulunduğu odayı zaman zaman öğrencilerin kullanıma açtıklarını dile getirerek, "Burada 7 atölye alanı belirledik. Yazarlık, origami, ritim, tasarım, sanat, araştırma ve deney atölyesi ile mental atölye. Yani akıl-zeka oyunları, dikkat ve görsel algı oyunlarının yanında çeşitli yaşam ve sosyal becerileri destekleyen 7 atölye alanımız var." dedi.

Atölyenin çocukların yanı sıra öğretmenlere de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Tekci, bundan sonraki süreçte projeye ek olarak uygulamalı mutfak atölyesi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Bizim açımızdan çok verimli, okula faydası olan, işleyişi artıran bir proje oldu"

Okulun Müdür Yardımcısı Sevcan Ertürk Bektaş ise projenin okula, öğrencilere farklı bir vizyon kattığını söyledi.

Proje sayesinde öğrencilerin sınıf dışında farklı bir ortama taşındığını ifade eden Bektaş, "Çocuklar hem severek hem eğlenerek okulda farklı bir ortamda ders işlemenin mutluluğunu, zevkini yaşadılar. Aynı zamanda da burada yeteneklerini keşfettiler. " diye konuştu.

Bektaş, bu tarz çalışmaların akran zorbalığının da önüne geçmesine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Okulda zorbalık davranışlarının azaldığını gördük. Çocukların farklı bir dünya, farklı bir bakış açısı ve yeteneklerle beraber okula uyumun da arttığını gözlemledik. Bizim açımızdan çok verimli, okula faydası olan, işleyişi artıran bir proje oldu." ifadelerini kullandı.