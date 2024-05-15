Yörük Kültürüne Ait Türküleri Derleyen Bağlama Sanatçısı - Son Dakika
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Yörük Kültürüne Ait Türküleri Derleyen Bağlama Sanatçısı

Yörük Kültürüne Ait Türküleri Derleyen Bağlama Sanatçısı

Simav ilçesinden Mehmet Yiğit, Yörük kültürüne ait türküleri derleyerek gelecek nesillere aktarmak için köy köy geziyor. Bağlamasıyla Anadolu'nun birçok yöresine ait türküleri icra eden sanatçı, Yörük düğünleri ve festivallerinde sahne alıyor.

15.05.2024 10:25
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Kütahya'nın Simav ilçesinden, Karakeçili Yörüklerinden bir aileye mensup olan bağlama sanatçısı Mehmet Yiğit, köy köy gezerek Yörük kültürüne ait türküleri derliyor.

Simav ilçesine bağlı Ortacı köyü nüfusuna kayıtlı 35 yaşındaki sanatçı, küçük yaşlarda babasının evde bağlama çalmasından etkilenerek müziğe ilgi duymaya başladı.

Kütahya'nın Simav, Manisa'nın Demirci, Balıkesir'in Sındırgı ve Dursunbey ilçeleri ile Uşak'ta köy köy gezip unutulmaya yüz tutmuş eski Yörük türkülerini derleyerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Yiğit, Yörük kültürü ile yöresinin zeybek ve kaşık oyunlarını da tanıtmaya çalışıyor.

Bağlamasıyla Kütahya başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yöresine ait türküleri icra eden, Yörük düğünleri ve festivalleri ile çeşitli Türk Halk Müziği konserlerinde sahne alan sanatçı, sosyal medya hesaplarında takipçileriyle buluşuyor.

Mehmet Yiğit, yaptığı açıklamada, 10 yaşındayken babasının desteğiyle TRT İstanbul Radyosundan emekli saz sanatçısı Ali Orhan Dağlı'dan bağlama ve tavır dersleri almaya başladığını bildirdi.

TRT İstanbul Radyosunun açtığı gençlik korosu sınavını kazanarak iki yıl saz sanatçılığı yaptığını, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümünü kazanarak eğitimini tamamladığını aktaran Yiğit, 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde başladığı müzik öğretmenliği görevini İstanbul'da bir okulda sürdürdüğünü ifade etti.

Kadıköy Halk Eğitimi Merkezinde Adem Sevinç yönetmenliğinde koro ve repertuvar dersleri de aldığını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Küçük yaşta babamın eve aldığı bağlama ile uğraşı sayesinde ondan ilham alarak birkaç eser çıkarmaya başladım. Hayatımın dönüm noktası orada şekillendi. Babamın da desteğiyle eğitimlerimi tamamlayarak kendimi müzik camiasının içinde buldum. Yörük Türkülerine ve kültürüne karşı büyük ilgim var. Gerek şu ana kadar çıkardığım 7 albümle gerekse katıldığım televizyon programları ve sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımlarımla kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, türkülerimizi genç nesillere aktarmak için çabalıyorum."

Yiğit, müzik yönetmenliğini yaptığı, kendi derlemeleri, kaşık oyunları ve unutulmuş Yörük türkülerinden oluşan albüm çalışmasını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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