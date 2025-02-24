Yörükler, Torosların zirvesinde milli mücadele ruhuyla yürüdü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yörükler, Torosların zirvesinde milli mücadele ruhuyla yürüdü

Yörükler, Torosların zirvesinde milli mücadele ruhuyla yürüdü Mersin Erdemli'den Torosların zirvesine giden vatandaşlar, Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşu için 105 yıl sonra milli mücadele ruhuyla yeniden yürüdü.

24.02.2025 23:23
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Yörükler, Torosların zirvesinde milli mücadele ruhuyla yürüdü

MERSİN - Mersin Erdemli'den Torosların zirvesine giden vatandaşlar, Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşu için 105 yıl sonra milli mücadele ruhuyla yeniden yürüdü.

Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden kahramanların yolunda 105 yıl sonra torunları Mersin Erdemli'de yine yürüdü. Torosların zirvesinde yer alan Güzeloluk'ta başlayan tarihi yürüyüşe havanın eksi 6'larda olmasına rağmen yediden yetmişe bir çok vatandaş katıldı. Erdemli Belediyesi, Güzeloluk Muhtarlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleşen tarihi yürüyüş coşkuyla tamamlandı. Yöre kadınlarından Fadime Doğan Cumhuriyet şiiri okudu, yöresel oyunlarla güzel anlar yaşandı. Torosların bekçisi Yörükler silahlarını kuşanıp saygı atışı yaptı. Milli mücadele kahramanlarından ve dedesinin ismini taşıyan Tarihçi Yazar Ahmet Refik Erdemli'de programda yer aldı.

"Aynı ruhla vatanımıza sahip çıkıyoruz"

Milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için aynı yolda yürüdüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Torosların Zirvesi'nde Güzeloluk Mahallemizdeyiz. 105 yıl önce Kuva-yi Milliye aynı ruhla birlikte köylülerimizle, vatandaşlarımızla, Yörüklerimizle birlikte yürüdük. Aynı ruhla aynı heyecanla bayrağımıza, vatanımıza, memleketimize sahip çıkıyoruz. Amaç Kuva-yi Milliye ruhunun vatan, millet, bayrak ruhunu göstermek" dedi.

"Bu mili duygunun, vatan sevgisinin bir göstergesidir"

Kuva-yi Milliye ruhunu yeni nesillere aktarmak için bu programı düzenlediklerini ifade eden Tarihçi Yazar Ahmet Refik Erdem, " İşgal altındaki Alata Çay'ının doğu yakasında Mersin ve Tarsus'un kurtarılmasında büyük rolü olan İçel Kuva-yi Milliyesi'nin Güzeloluk'tan işgal bölgesine hareketinin 105. Yılında atalarımızı anmak ve yeni nesillere Kuva-yi Milliye ruhunu tanıtmak maksadıyla bugün bu programı düzenledik. Gelen kalabalık bu soğuk havada böyle bir ortamda buraya kadar geldi. Bu insanlarımızdaki bu mili duygunun, vatan sevgisinin bir göstergesidir" diye konuştu.

"O günleri yaşadık, o günlere gittik"

Kuva-yi Milliye ruhunu yaşamak için birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, "Atalarımıza, Kuva-yi Milliye'ye, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bugün burada 105 yıl önce Kuva-yi Milliye mücadelesinin başlandığı Çukurova'daki alandayız Güzeloluk Köyümüzde birlikte olduk o günleri yaşadık, o günlere gittik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Selma Güllü de, "Bugün tarihi bir günü yaşamak için, Güzüloluk Yaylası'na geldik. Hava soğuk ama gönlümüzden burada bulunma isteği olduğu için, o coşkuyu yaşayalım hep beraber diye. Bu etkinlikte bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Düzenleyenlere de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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