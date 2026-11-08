Yozgat Büyüknefes'te köylüler tarihi eserlerin korunmasına özen gösteriyor - Son Dakika
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Yozgat Büyüknefes'te köylüler tarihi eserlerin korunmasına özen gösteriyor

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Yozgat Büyüknefes\'te köylüler tarihi eserlerin korunmasına özen gösteriyor
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Yozgat Büyüknefes\'te köylüler tarihi eserlerin korunmasına özen gösteriyor
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Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyünde Frig, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma eserler çeşme ve bahçe duvarlarında görülebiliyor. Köy girişindeki açık hava müzesinde sergilenen kalıntılara halk sahip çıkıyor, bir köylü ailesinden kalan tarihi küpü müzeye bağışladı.

Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyünde, farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi eserler köyün dört bir yanında görülebiliyor. Çeşmelerden bahçe duvarlarına, tarlalardan mezarlıklara kadar birçok noktada karşılaşılan tarihi kalıntılar, köyün geçmişine ışık tutuyor.

Galatların başkenti olarak bilinen Tavium Antik Kenti'nin bulunduğu Büyüknefes köyü, Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Köyde tarihi eserlere evlerin bahçe duvarlarında, çeşmelerde, cami bahçesinde ve mezarlıklarda rastlamak mümkün. Bazı tarihi taşların mezar taşı olarak kullanıldığı da görülüyor.

Köy halkı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi eserlere sahip çıkarken, köyün Yozgat yönünden girişinde oluşturulan açık hava müzesinde çevreden toplanan taş ve kalıntılar sergileniyor. Köy sakinleri, tarihi eserlerin zarar görmemesi için koruma altına alınmasına önem veriyor.

Köy halkından Ömer Seyhan, ailesinden kalan tarihi bir küpü zarar görmemesi için müzeye bağışladığını belirterek, "Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAS RomaYozgatBahçeYaşamSon Dakika

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