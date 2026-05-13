\'Eğrice Kutlaması\' ile bahar coşkusu yaşandı

Yozgat'ta baharın gelişini kutlamak amacıyla 'Eğrice Kutlaması' düzenlendi.

Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlene programda, baharın gelişini kutlamaya yönelik olarak geleneksel oyunlar oynandı, vatandaşlara yemek ikram edildi, çocuklar oyunlar oynadı ve yerel müzisyenler eserlerini icra etti. Etkinliğe katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan katılımcılarla vakit geçirdi ve açıklamalarda bulundu.

Başkan Arslan "Bugün kültürümüzün önemli bir unsuru olan Eğrice Programı vesilesiyle buradayız. Gününde yapmak istiyorduk ama hava şartları bize müsaade etmedi. Bu tür programlarda bazı yeni hizmet araçlarını tanıtmak istedik. Bugün iki yeni hizmet aracını Yozgat Belediye'mizin ve hemşehrilerimizin emrine sunmuş olduk. Birisi ikram aracı. Her türlü programda her türlü ikramı yapabilecek nitelikte bir araç. KDV dahil 4 buçuk milyon liraya mal ettiğimiz bir araç. Acil durumlarda da afete uğramış bölgelerde hızlı bir şekilde intikal edip Yozgat Belediyesi olarak oradaki hemşehrilerimize yardımcı olma imkanımız olacak. Bir diğer aracımız da farklı bir temizlik aracı. Onu da KDV dahil 8 milyon liraya mal ettik. Kendi suyunu kendisi ısıtıyor. Çok az su ile çok geniş yerleri temizleme imkanı oluyor. Hem iç hem dış mekanda kullanabiliyoruz. Araç geleli aşağı yukarı 15 gün oldu. Bu sürede Yozgat'taki hemen hemen bütün camilerimizin halılarını yıkadık. 10 işçinin 1 günde yapacağı işi belki biz bu araçla birkaç saat içerisinde tek işçiyle yapabileceğiz. Yozgatlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - YOZGAT