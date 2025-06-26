Yumuktepe'de Tarihi Buluntular - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yumuktepe'de Tarihi Buluntular

26.06.2025 11:12
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Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Erken Tunç Çağı'na ait ocak ve silo bulundu; kazılar sürüyor.

Tarihi milattan önce 7 binli yıllara uzanan Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda Erken Tunç Çağı'na ait at nalı şeklinde ocak ile silo bulundu.

İlk arkeolojik kazıları 1937'de yapılan ve farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığı için "Medeniyetler Beşiği" olarak da anılan Toroslar ilçesindeki höyükte 31. dönem kazı çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki çalışmalar, Koordinatör Kazı Başkanlığı görevini yürüten İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Ulaş'ın öncülüğündeki 10 kişilik ekiple yürütülüyor.

Neolitik Dönem'den (milattan önce 10000), Orta Çağ'a kadar birçok tabakanın yer aldığı höyükteki kazılar, zirvedeki kilise yerleşim alanı ile güney yamaç açmalarında sürdürülüyor.

Orta Çağ'a tarihlenen çöp çukurları ve ocaklar bulundu

Doç. Dr. Burhan Ulaş, AA muhabirine, höyükte Geleceğe Miras Projesi'nin, İtalya Bari Aldo Moro Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giulio Palumbi başkanlığındaki kazı ve restorasyon çalışmalarıyla eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

İtalyan ekiple Yumuktepe Höyüğü'nün kültürel mirasını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Ulaş, Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen Arkeopark Projesi ile de tarihi alanın açık hava müzesine dönüştürüleceğini anlattı.

Ulaş, geçen yıldan bu yana höyükte geçmişe ilişkin yeni ipuçlarına ulaştıklarını belirterek, "Yumuktepe Höyüğü'nde özelikle güney yamaç açması, Orta Çağ tahribatının en fazla yaşandığı alan. Yoğun şekilde çöp çukurları tespit ettik. At nalı biçiminde, 11. ve 12. yüzyıla tarihlenen, içinde ekmeklik, makarnalık buğday ve arpanın olduğu ocak bulduk ayrıca Orta Çağ Dönemi'ne ait demir eritme ocağı tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Mimaride kerpiç kullanımına rastlandı

Karşılarına çıkan mimaride kerpiç kullanımına rastladıklarına dikkati çeken Ulaş, şöyle konuştu:

"Orta Çağ'da mimaride kerpiç kullanımını bilmiyorduk. Güney yamaç açmasında tespit edilen ve yaklaşık 6 metre uzunluğa kadar giden kerpiç bloklardan oluşan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapı katının bir platform mu yoksa sur duvarı mı olduğu noktasında şu an bir şey söylemiyoruz ama oldukça büyük, anıtsal bir yapıdan bahsedebiliriz. Burada yaptığımız Karbon-14 tarihlendirmesi yaklaşık olarak milattan sonra 1050 ile 1250 yıllarına işaret ediyor."

Erken Tunç Çağı'na ait yiyecek hazırlama ve pişirme alanı ortaya çıkarıldı

Höyükte Erken Tunç Çağı'na (milattan önce 3000-2000 yılları) ilişkin elde edilen bilgilere değinen Ulaş, şunları kaydetti:

"Diğer önemli bir bulgumuz, Yumuktepe Höyüğü'nün en az bilinen Erken Tunç evresine ilişkin oldu. Erken Tunç evresi daha önce höyüğün kuzeybatısındaki çok dar alanda tespit edilmişti. Güney yamaç açmasında ise daha önce Erken Tunç Çağı'na ilişkin belli belirsiz çukurlar bulunmuştu, hangi amaçla yapıldığı anlaşılamamıştı ama burada 16. tabakanın hemen altında Erken Tunç Çağı'na ait bir yapı katı tespit ettik. Bu yapı katında at nalı şeklinde ocak ile bir tandır fırınının parçası ve siloya ulaştık. Aynı zamanda alanda kırık öğütme taşları, buğday, mercimek ve menengiç gibi bazı tarımsal ürünler bulduk. Buranın Erken Tunç Çağı'na ait yiyecek hazırlama ve pişirme alanı olarak kullanıldığını düşünüyoruz."

Ulaş, höyüğün zirvesinde daha önceki yıllarda açığa çıkarılan kiliseye bağlı yerleşim alanında oluşan toprak dolguyu temizlediklerini, 11. ve 13. yüzyıla tarihlenen Orta Çağ kırsal yerleşim tabakasındaki mimari unsurları restore ederek Arkeopark Projesi'ne dahil etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Arkeoloji, Yumuktepe, Eğitim, mersin, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yumuktepe'de Tarihi Buluntular - Son Dakika

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