"Zamanın İzleri" adlı sergi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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"Zamanın İzleri" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

04.06.2022 19:53
"Zamanın İzleri" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Ümmühan Özgür Yılmaz'ın "Zamanın İzleri" adlı resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı Ümmühan Özgür Yılmaz'ın "Zamanın İzleri" adlı resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yılmaz, AA muhabirine, çalışmalarında geçmişe ve yaşanmışlıklara odaklandığını söyledi.

İnsanların geçmişlerini biriktirerek geleceğe ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bazen bir ışık bazen de bir renk, bize yaşadıklarımızı hatırlatabiliyor ama tam olarak da aynı şeye dönüş yapamıyoruz. Farklı tecrübelerin üst üste gelmesiyle yeni bir gerçeklik oluşuyor tıpkı duvarların üzerinde biriken izler gibi. Ancak o duvarı kazıdığımızda eskiye dair kalıntılara ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, resimlerinde karışık teknik kullandığına değinerek, "Kendimi kısıtlamıyorum o konuda özgür bırakıyorum. Mesela yanımda fırça yoksa poşet varsa onunla devam edebiliyorum çalışmaya. Bana geçmişi hissettirecek malzemeleri tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise Yılmaz'ın bu sergiye uzun zamandır çalıştığına değinerek, farklı malzemelerden çok güzel desenler oluşturduğunu söyledi.

Sanatçının soyut resim anlayışına sahip olduğuna dikkati çeken Ahmad, "Sergide, zamanın izleri duvarlarda takip edilmeye çalışılmış. Sanatçı, katman katman tüm geçmişiyle duvardaki hatıralara odaklanmamızı sağlıyor." dedi.

Sergi 1 ay boyunca Kelimat Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Zamanın İzleri adlı sergi sanatseverlerle buluştu
Zamanın İzleri adlı sergi sanatseverlerle buluştu
Zamanın İzleri adlı sergi sanatseverlerle buluştu

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Kaynak: AA

Özgür Yılmaz, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Zamanın İzleri' adlı sergi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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