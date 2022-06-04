"Zamanın İzleri" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Ümmühan Özgür Yılmaz'ın "Zamanın İzleri" adlı resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yılmaz, AA muhabirine, çalışmalarında geçmişe ve yaşanmışlıklara odaklandığını söyledi.

İnsanların geçmişlerini biriktirerek geleceğe ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bazen bir ışık bazen de bir renk, bize yaşadıklarımızı hatırlatabiliyor ama tam olarak da aynı şeye dönüş yapamıyoruz. Farklı tecrübelerin üst üste gelmesiyle yeni bir gerçeklik oluşuyor tıpkı duvarların üzerinde biriken izler gibi. Ancak o duvarı kazıdığımızda eskiye dair kalıntılara ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, resimlerinde karışık teknik kullandığına değinerek, "Kendimi kısıtlamıyorum o konuda özgür bırakıyorum. Mesela yanımda fırça yoksa poşet varsa onunla devam edebiliyorum çalışmaya. Bana geçmişi hissettirecek malzemeleri tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise Yılmaz'ın bu sergiye uzun zamandır çalıştığına değinerek, farklı malzemelerden çok güzel desenler oluşturduğunu söyledi.

Sanatçının soyut resim anlayışına sahip olduğuna dikkati çeken Ahmad, "Sergide, zamanın izleri duvarlarda takip edilmeye çalışılmış. Sanatçı, katman katman tüm geçmişiyle duvardaki hatıralara odaklanmamızı sağlıyor." dedi.

Sergi 1 ay boyunca Kelimat Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.