Zeki Müren ve Şükrü Tunar Şarkılarla Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zeki Müren ve Şükrü Tunar Şarkılarla Anıldı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ahde Vefa Anma Gecesi'nde Türk Sanat Müziği'nin büyük isimleri Zeki Müren ve Şükrü Tunar anıldı. Sanatçılar, TRT Sanatçısı Ayşe Taş'ın önderliğinde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirilen eserlerle anıldı.

03.04.2025 16:05
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Zeki Müren ve Şükrü Tunar Şarkılarla Anıldı

-Unutulmaz eserler geçmişe götürdü

DÜZCE - Düzce Belediyesi Ayşe Taş Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Ahde Vefa Anma Gecesi, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programda, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimleri Zeki Müren ve Bestekar Şükrü Tunar eserleri ile anıldı.

Kültür Sanat organizasyonları kapsamında Ayşe Taş Sanat Akademisi çatısı altında Sanat Güneşi Zeki Müren ve klarnet virtüözü bestekar Şükrü Tunar anısına Ahde vefa Anma Gecesi düzenlendi. Geceye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şükrü Tunar'ın kızı Güneş Tunar Ertan ve eşi Oktay Ertan'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Düzce Belediyesi'nin kültürel etkinliklerine bir yenisini eklediği bu anlamlı gecede, TRT Sanatçısı Ayşe Taş şefliğinde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu, sanat güneşi Zeki Müren'in en sevilen eserlerini ve Şükrü Tunar'ın unutulmaz bestelerini seslendirdi. Gecede, konuklar hem hüzünlü hem de nostaljik anlar yaşadı.

"Düzceliler sanata oldukça ilgili"

TRT Sanatçısı Ayşe Taş, böylesine anlamlı bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Düzcelilerin sanata verdiği önemin kendisini çok etkilediğini ifade etti. Sanatın ve sanatçının yaşatılması gerektiğini vurgulayan Taş, "Zeki Müren ve Şükrü Tunar, Türk Müziği'ne büyük katkılar sağlamış iki önemli isimdir. Onları anmak, sanatımıza ve kültürümüze sahip çıkmak demektir. Bizlere bu imkanı sunduğu için Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. Kendisi sanata ve sanatçıya çok önem veriyor" dedi.

"Gençlere türk sanat müziğini sevdirmek istiyoruz"

Ayşe Taş ve korosuna teşekkür eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Muhteşem bir gecede değerli sanatçılarımızı andık. Bu anlamlı anma gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen Ayşe Taş hanımefendiye, korusuna ve salonu dolduran sanatseverlere teşekkür ediyorum. Gençlere Türk Sanat Müziğini sevdirmek için bu tür kültür sanat etkinliklerine önem veriyoruz" dedi.

Ahde vefa gecesi çiçek takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zeki Müren ve Şükrü Tunar Şarkılarla Anıldı - Son Dakika

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