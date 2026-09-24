Zeki Müren vefatının 30’uncu yılında Bursa’da anıldı

Türk sanat müziğinin "Sanat Güneşi" Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında memleketi Bursa'da kabri başında anıldı. Emir Sultan Mezarlığı'ndaki törene sanatçının ailesi, sevenleri, vakıf temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Müren için düzenlenen anma programı, akşam Nükhet Duru'nun da sahneye çıkacağı özel konserle devam edecek.

Bursa'nın yetiştirdiği Türk müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, aramızdan ayrılışının 30'uncu yılında unutulmadı. 24 Eylül 1996'da hayatını kaybeden Müren için Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile TSK Mehmetçik Vakfı'nın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Zeki Müren'in sanat dünyasına bıraktığı mirasın yanı sıra eğitime ve Mehmetçik ailelerine uzanan hayırseverliği de bir kez daha hatırlandı. Törende TEV Şubeler Grup Müdürü Didem Rastgeldi bir konuşma yaptı.

Anmaya TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, TSK Mehmetçik Vakfı Bursa İl Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dursun Duran ile okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarının yanı sıra Zeki Müren'in ailesi ve sevenleri de törende hazır bulundu. Kabir başındaki anma dualarla sona erdi.

Nükhet Duru, Zeki Müren için söyleyecek

Sanatçının ölümünün 30'uncu yılı dolayısıyla akşam Merinos Kültür Merkezi'nde özel bir anma konseri gerçekleştirilecek. Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğindeki gecenin en özel konuklarından biri ise Nükhet Duru olacak. Zeki Müren'le yıllar boyunca pek çok kez aynı sahneyi paylaşan Duru, bu kez usta sanatçının şarkılarını onun hatırası için seslendirecek. Nükhet Duru'ya gecede Bursa Türk Sanat Müziği Korosu-Nilkonder eşlik edecek. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nin genç sanatçıları da programda sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu Nalan Höke Turan, müzikal yönetimini ise Semih Erdoğan ve Murat Süslerer üstlenecek.

Konserde Zeki Müren'in sanat yaşamını, yorumculuğunu ve Türk musikisine bıraktığı mirası yansıtan özel bir repertuvar seslendirilecek.

Bursa'da başlayan hayat, Bursa'da son buldu

Zeki Müren, 6 Aralık 1931'de Bursa'nın Hisar semtinde dünyaya geldi. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulu'nda tamamlayan Müren, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. İstanbul'da sürdürdüğü eğitiminin ardından 1951 yılında İstanbul Radyosu'nda sesini geniş kitlelere duyurmaya başladı. Sesi, yorumu, sahne kostümleri ve Türkçeyi kullanma biçimiyle Türk müziğinde kendine özgü bir yer edinen Müren, yüzlerce plak ve kasete imza attı; çok sayıda filmde rol aldı. "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan sanatçı, yalnızca müzik yaşamıyla değil, sahne anlayışı ve kendine özgü üslubuyla da Türkiye'nin kültür ve sanat tarihinde iz bıraktı.

Hayatının son dönemini büyük ölçüde Bodrum'da geçiren Zeki Müren, sağlık sorunları nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalmıştı.

Son kez kameraların karşısına İzmir'de çıktı

Takvimler 24 Eylül 1996'yı gösterdiğinde Zeki Müren, uzun bir aranın ardından TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için hazırlanan özel programa katıldı. Programın en duygusal anlarından birinde sanatçıya, TRT'de meslek hayatının ilk yıllarında kullandığı mikrofon armağan edildi. Müren, program sırasında fenalaştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından 64 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümü büyük üzüntü yaşatan sanatçının cenazesi doğduğu kent Bursa'ya getirildi. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mal varlığını iki vakfa bıraktı

Zeki Müren'in ölümünün ardından gündeme gelen en önemli vasiyetlerinden biri de mal varlığına ilişkin kararı oldu. Müren, mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile TSK Mehmetçik Vakfı'na bıraktı. Sanatçının mirasından elde edilen gelir, bir yandan başarılı ancak maddi imkanları sınırlı gençlerin eğitimine destek sağlarken, diğer yandan şehit ve gazi Mehmetçiklerin aileleri için kullanıldı. Bursa'da kurulan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi de sanatçının adını ve sanat mirasını yeni kuşaklara taşıyan en önemli kurumlardan biri oldu.