Zonguldak\'ta Yaşayan Miras Şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Zonguldak Valiliği ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde, düzenlenen "Zonguldak Yaşayan Miras Şöleni", 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 18 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 29 sanatçı bulunan Zonguldak'ta, Şölen kapsamında geleneksel el sanatları ve sanatçıları da yer alacak. 7 ilden toplam 40 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısının katılacağı ve birçok sanat dalının tanıtılacağı Zonguldak Yaşayan Miras Şöleni, Zonguldak Valiliği önünde sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen Şölen; kültürel ve sanatsal birikimimizin aynası olan somut olmayan kültürel mirasa ve bu mirası icra eden meslek gruplarına yönelik toplumsal bilinç oluşturmayı, geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapacak olan Şölen, Zonguldak'ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sağlayacak. Zonguldak'ta ilk defa düzenlenecek Yaşayan Miras Şöleni, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunacak.

17 Nisan Cuma günü saat 10: 30'da, Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin katılımıyla açılışı gerçekleşecek Şölen kapsamında; Baston Yapımı, Kabak Kemane Yapımı, Filografi, Ahşap Yakma, Kitre Bebek Yapımı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Elpek Bezi Dokuma, Naht, Çini, Ahşap Oymacılık, Sepet Örücülüğü, Yazmacılık, Cam İşleri, Bıçakçılık, Tel Kırma, Sedefkarlık, Mozaik, İğne Oyası, Tespih Yapımı gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri Zonguldak Valiliği önünde sahil bandında kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtacak. Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi de Ayşen Avcı Çavdar'ın Ebru sergisine ev sahipliği yapacak.

Şölen'de Zonguldak Valiliği önünde çocuklara yönelik gerçekleştirilecek Kukla gösterisinin yanısıra Mangala, Topaç Çevirme, Seksek, Dokuztaş gibi geleneksel çocuk oyunlarının yer alacağı alanlarda, minik ziyaretçileri geleneksel çocuk oyunlarıyla tanıştıracak. Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, ülkemizin tanınmış sanatçılarından Ekin Uzunlar 17 Nisan Cuma akşamı Zonguldak Valiliği önünde ücretsiz halk konseri sanatseverlerle buluşacak. - ZONGULDAK