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11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş - Son Dakika

11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş

20.12.2021 10:28

Türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, 11 kattan düşerek yaşamını yitirdi. Altınmeşe'nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay ise ölüm haberiyle ilgili konuşurken "Ailesi Mersin'deydi onları özlediği için 3-4 önce o da gitti ve bu olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altunmeşe genç yaşta hayata veda etti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe, dayısının evinde 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

"KOLUMUZ KANADIMIZ KIRILDI"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan ailenin yakın dostu sanatçı Selahattin Alpay ise Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili, "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hala şoktayız. Şu an Mersin'deler yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü" dedi.

11. kattan düşerek ölen oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Meğer ailesini özlediği için o eve gitmiş

"AİLESİNİ ÖZLEDİĞİ İÇİN MERSİN'E GİTMİŞ"

Ali Murat Altunmeşe'nin vefatıyla ilgili acı bir detayı da paylaşan sanatçı sözlerine şöyle devam etti: "İzzet Altınmeşe 1 ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başımı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti."

11. kattan düşerek ölen oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Meğer ailesini özlediği için o eve gitmiş
İzzet Altınmeşe ve oğlu Ali Murat Altunmeşe

11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş

Selahattin Alpay, İzzet Altınmeşe, Ali Murat, Mersin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş - Son Dakika
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